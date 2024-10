La salle Proton-de-la-Chapelle de l’Auditorium de Lyon fait peau neuve 

Après une première phase de travaux dans la grande salle en 2023, c’est désormais la salle Proton-de-la-Chapelle de l’Auditorium de Lyon qui a été rénovée. Coût total des travaux 1 540 000 euros.

Construit en 1975 par les architectes Delfantes et Pottier puis classé patrimoine du 20e siècle, l’Auditorium de Lyon, dans le 3e arrondissement, a connu différentes phases de travaux entre 2023 et 2024. Une première phase s’est concentrée sur la grande salle en 2023, puis a été complétée par une "rénovation profonde" d’un an de la salle Proton-de-la-Chapelle. Coût total de ces deux phases de travaux : 1 540 000 euros, dont 650 000 de la part de l’État.

Accueil de concerts et meilleures conditions d’écoute

La grande salle de l’Auditorium a ainsi été rénovée pour apporter une "meilleure réponse acoustique sur scène" aux musiciens, indique la Ville de Lyon dans un communiqué ce jeudi 24 octobre. Ces travaux ont notamment permis la mise en place d’une couronne de réflecteurs acoustiques bas et de réflecteurs acoustiques suspendus en hauteur. Cette première phase de travaux, livrée en 2023, a ainsi coûté 540 000 euros.

La deuxième phase de travaux, débutée il y a plus d’un an, avait pour objectif de "pallier le manque d’espace au sein de l’Auditorium et une certaine vétusté des locaux", précise encore la municipalité. Une restructuration complète de la salle Proton-de-la-Chapelle, qui accueille habituellement des ateliers et des répétitions en petit comité, a donc été mise en oeuvre. La salle a d’abord été désaimantée, puis mise à nu. Le sol a été mis a plat "pour remplacer de "faux gradins" qui empêchaient d’utiliser l’espace de manière optimale." Enfin, une isolation thermique et acoustique bio-sourcée des murs et plafonds a été réalisée, ainsi que la création d’un faux- gril et d’une mini-régie suspendus.

Des gradins télescopiques ont été installés, permettant "la flexibilité d’utilisation de la salle." Désormais, cette dernière peut accueillir 98 personnes assises et 120 personnes quand les gradins seront repliés. Les différents travaux ont été menés avec pour ambition d’accueillir à terme "des concerts en petite formation, des concerts pour le jeune public et d’autres événements intimistes et atypiques."

Lire aussi : Livraisons, chantiers en cours... Le point sur les travaux en Presqu'île de Lyon