La Région Auvergne-Rhône-Alpes investit 52,3 millions d’euros pour un nouvel atelier de maintenance à Clermont-Ferrand

La Région Auvergne-Rhône-Alpes annonce investir 52,3 millions d’euros pour la création d’un nouvel atelier de maintenance à Clermont-Ferrand. La livraison totale du projet est attendue pour le printemps 2026.

Dans le cadre du Plan Pluriannuel d’Investissements (PPI), la Région Auvergne-Rhône-Alpes annonce jeudi 13 février financer à hauteur de 52,3 millions d’euros la construction d’un nouvel atelier de maintenance à Clermont-Ferrand. Entièrement financé par la collectivité, le projet doit voir le jour au printemps 2026 sur l’actuel site de l’atelier du Brézet.

Désaturer le centre de maintenance de Lyon-Vaise

Les premiers travaux de fondation ont débuté en novembre dernier et se poursuivent en ce moment avec la réalisation de la charpente en béton dans le cadre des travaux de génie civil. L’atelier, piloté par SNCF Voyageurs, accueillera trois voies de 100 mètres "dont une équipée d’une chaîne de levage synchronisée pour la dépose d’organes et d’un tour en fosse pour le reprofilage des essieux", d’une zone dédiée aux opérations de maintenance de rames, de voies de remisage ainsi que de locaux techniques, de vestiaires et d’un magasin de stockage.

À terme, ce nouveau centre de maintenance pourra accueillir 62 rames X73500, 12 rames Regiolis Auvergne ainsi que 3 rames Régiolis Hydrogène. L’objectif pour la Région étant de désaturer le centre de maintenance de Lyon-Vaise et de réduire le déplacement des rames. Le centre pourra également assurer la maintenance des rames bimodes électriques/hydrogène mises en service en 2027. Le projet prévoit également l’embauche d’une vingtaine de personnes, "dont dix sont déjà en formation", précise encore la Région.

Plus de 170 millions d’euros investis dans la région

Ce nouveau chantier s’inscrit par ailleurs dans un plan plus global de modernisation et d’optimisation du service ferroviaire en Auvergne-Rhône-Alpes. Au total, 170 millions d’euros vont être investis "pour les nouvelles installations de maintenance ferroviaire dans la région, renforçant ainsi la capacité de la Région à répondre aux besoins croissants de maintenance et de performance du réseau ferroviaire."

Dans le détail, le projet de Saint-Étienne bénéficie ainsi d’un financement à hauteur de 100 millions d’euros, celui de Saint-Gervais de 11 millions d’euros et l’aménagement de nouvelles voies à Vénissieux (mises en service à l’été 2024) a bénéficié d’un montant de près de 10 millions d’euros.

