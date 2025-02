La FNAUT s’inquiète du refus de la Région Auvergne-Rhône-Alpes d’appliquer le versement mobilité 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé qu’elle n’appliquerait pas le versement mobilité (VM) autorisé par le budget 2025 de l’État. Une décision qui inquiète la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT).

Le 12 février, la Région Auvergne-Rhône-Alpes annonçait qu’elle n’appliquerait pas la nouvelle taxe sur les entreprises permettant de financer les transports publics désormais autorisée par le budget 2025. La collectivité justifiait ce choix en dénonçant une "solution de facilité" de la part de l’État, alors qu’une "alternative évidente existait (…). Au lieu de proposer d'alourdir encore cette fiscalité, l'Etat aurait pu en flécher une part en direction des Régions qui sont autorités organisatrices des mobilités et en charge d'investissements majeurs", expliquait encore la Région.

"La Région se prive de moyens financiers"

Une décision qui inquiète la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT). Dans un communiqué publié ce jeudi, cette dernière estime que la Région "se prive de moyens financiers pour résoudre les problèmes quotidiens de déplacements et développer l’offre de transports publics pour répondre aux besoins de mobilité décarbonés." Alors que les trains voient notamment leur usage considérablement augmenter ("+24 % depuis 2019", selon la FNAUT), "trop de trains sont en surcharge condamnant les usagers à des déplacements difficiles", dénonce encore la FNAUT.

Toujours dans son communiqué, la Fédération nationale des associations d’usagers des transports assure que "plusieurs lignes méritent d’être rouvertes", notamment celle de Saint-Étienne/Clermont-Ferrand. Plus globalement, "il y a un besoin de développement de l’offre de transports publics dans les territoires ruraux", ajoute-t-elle. Et de conclure : "La FNAUT AuRA attend de la Région qu’elle réponde aux besoins des usagers et prépare l’avenir avec des projets permettant une offre de mobilité décarbonée. La Région AuRA ne doit pas rester en retard par rapport aux autres Régions. Mais pour cela, il faut des financements", conclut finalement la FNAUT.

