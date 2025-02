À horizon 2030, Sytral mobilités promet l'arrivée de rames climatisées, ainsi qu'une augmentation de la capacité de la ligne de métro D du réseau TCL. Coût de l'opération : 339 millions d'euros.

Une nouvelle étape vers la modernisation du métro D a été franchie jeudi 13 février. Le conseil d'administration de Sytral mobilités, l'autorité organisatrice des transports en commun lyonnais, a approuvé la signature du marché de maîtrise d'oeuvre du chantier.

"Un vrai plan métro" se défendent les écologistes

Avec un investissement de total de 339 millions d'euros jusqu'en 2030, Sytral mobilités prévoit de remplacer les systèmes de pilotage de la ligne pour améliorer sa fiabilité et réduire ses coûts d'exploitation, mais également d'acheter 18 nouvelles rames afin d'augmenter la capacité de la ligne. À partir de 2027, les rames devraient passer en configuration à quatre voitures au lieu de trois actuellement. Les rames de nouvelles génération, climatisées et plus grandes, sont prévues pour 2030.

"Nous allons fiabiliser la ligne, augmenter son confort notamment avec la climatisation, et sa capacité. Nous sommes à l'heure sur cette ligne, avec un débouché en 2030", s'est félicité le président de la Métropole de Lyon et du Sytral, Bruno Bernard. Tout en reconnaissant : "Nous sommes peut-être plus en retard sur la ligne A."

1,7 milliard d'euros investis d'ici 2035

Cette dernière fera pour sa part l'objet d'un investissement de plus de 680 millions d'euros d'ici 2035, alors qu'elle rentre dans son dernier cycle de vie. A horizon 2035 l’ensemble des systèmes et du matériel roulant arrivant en fin de vie sera remplacé et la ligne intégralement automatisée.

"C'est une opération très importante, faisant partie d'un vrai plan métro qui existe. La question du métro commence déjà par entretenir l'existant", a indiqué l'écologiste Mathieu Viera, répondant aux critiques des opposants déplorant régulièrement l'absence de plan métro, notamment après l'abandon du métro E au profit du Tramway express de l'ouest lyonnais.

Ce plan métro à 1,7 milliard d'euros prévoit par ailleurs le déploiement progressif de nouvelles rames sur la ligne B pour atteindre une capacité supplémentaire de 50 % à horizon 2025. Pour la ligne C, unique ligne de métro à crémaillère, les cinq rames actuellement en exploitation seront elles-aussi obsolètes d'ici 2035. Sytral Mobilités en profitera pour augmenter la performance de la ligne en achetant sept à neuf nouvelles rames et en créant une double voie entre les stations Hénon et Cuire. Un investissement chiffré à 239 millions d'euros.

Plan d'investissement métro Lyon. (@Sytral Mobilités)

Lire aussi : La fiabilité du métro s'est améliorée en 2024 à Lyon selon le Sytral