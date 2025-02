Lyon : les caméras piétons "enfin" de retour dans les TCL se réjouit Bruno Bernard

Les agents de contrôle seront bientôt de nouveau équipés de caméras piétons sur le réseau TCL dans la métropole de Lyon.

"On va enfin pouvoir retrouver les caméras piétons pour nos équipes de contrôle dans les semaines qui viennent", s'est félicité Bruno Bernard ce jeudi lors du conseil d'administration de Sytral mobilités, l'autorité organisatrice des transports en commun lyonnais.

Le son devrait également être enregistré

En place depuis 2021 dans le cadre d'une expérimentation, le dispositif avait du être abandonné suite à la dissolution de l'Assemblée nationale qui avait privé de cadre légal un éventuel prolongement.

Le texte est sur le point d'être validé, après avoir été adopté par l'Assemblée nationale, il doit être confirmé en commission mixte paritaire. Le cadre légal devrait permettre cette fois d'enregistrer également le son des interactions entre les équipes de contrôle et les usagers, "ce qui est très utile" considère Bruno Bernard.

Le dispositif risquerait d'ailleurs d'être de plus en plus utilisé puisque Keolis et RATP Dev multiplient les contrôles sur le réseau TCL, une priorité fixée par le Sytral. "Nous avons fixé dans les nouveaux contrats des engagements de résultat, avec des bonus entre moins et plus 5 %", expliquait Bruno Bernard à la presse il y a quelques semaines.

