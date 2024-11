Ligne Paray-le-Monial/Lyon : la Région soutient les usagers demandant la réouverture d'un poste d'aiguilleur

Les exécutifs du Conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes et de Bourgogne-Franche-Comté se sont joint mercredi 6 novembre aux usagers de la ligne Paray-le-Monial/Lyon pour soutenir la réouverture d’un poste d’aiguilleur à Lamure-sur-Azergues.

Ligne importante entre les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté, la ligne entre Paray-le-Monial et Lyon connaît pourtant un manque de ponctualité. Une problématique qui s’explique notamment par la fermeture du poste d’aiguilleur en gare de Lamure-sur-Azergues. Mercredi 6 novembre, certains usagers ont donc invité les exécutifs des deux conseils régionaux à se joindre aux intercommunalités traversées et desservies par la ligne pour soutenir la demande de réouverture de ce poste.

Lire aussi : La ligne de train Lyon/Saint-Etienne rouvre plus tôt que prévu

Un poste nécessaire pour limiter le retard des trains

Dans un communiqué publié dans le même temps, les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté indiquent qu’elles "soutiennent constamment depuis 2015 la présence d’un poste d’aiguilleur à Lamure-sur-Azergues, et ont, à plusieurs reprises, adressé des courriers à SNCF-Réseau pour le maintien de ce poste." Assurant également que la présence d’un aiguilleur permet de garantir "de la souplesse, de la robustesse ainsi que de la fréquence dans l’exploitation et donc de limiter les retards des trains." Elles regrettent par ailleurs que le président de SNCF, Jean-Pierre Farandou, "soit revenu sur sa décision de le rétablir et demande expressément son rétablissement."

Toujours dans leur communiqué, les Régions assurent que le manque de ponctualité des trains est aussi lié à la densité du trafic ferroviaire dans l’étoile ferroviaire de Lyon. "Pour l’avenir, l’augmentation de l’offre se heurte d’une part, à la fermeture toute la journée du poste de circulation de Lamure relevant de la responsabilité de l’État propriétaire du réseau, et, d’autre part, à la nécessité d’aménagements supplémentaires sur les voies ainsi qu’à la capacité d’accueillir des trains supplémentaires pour accéder à l’agglomération lyonnaise", précisent-elles.

En plus des concertations actuellement en cours dans le cadre des "Service Express Régionaux Métropolitains" (SERM), les deux régions assurent enfin que l’ouverture à la concurrence du lot Bourgogne Ouest Nivernais mise en œuvre par la Région Bourgogne-Franche-Comté ouvriront "de nouvelles perspectives" aussi bien en Auvergne-Rhône-Alpes qu’en Bourgogne-Franche-Comté. Les résultats seront présentés au printemps prochain aux bassins de mobilités concernés en Bourgogne-Franche-Comté et lors de réunions de concertation avec les associations d’usagers côté Auvergne-Rhône-Alpes.

Lire aussi :