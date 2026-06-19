Le Parc de la Tête d’Or sera ouvert jusqu’à 23h30 pour contrer la canicule. @Lyon Capitale

Alors que le Rhône est placé en vigilance orange canicule depuis ce jeudi 18 juin, la Ville de Lyon renforce ses mesures de prévention. Les musées seront gratuits à partir de ce samedi.

Placée en vigilance orange canicule, l’agglomération lyonnaise pourrait enregistrer des températures atteignant jusqu’à 38°C ce dimanche 21 juin. Face à cette chaleur étouffante, la municipalité a activé un niveau d’alerte renforcé dans le cadre de son plan "Objectif fraîcheur".

Parmi les principales mesures annoncées, la Ville rend gratuits trois musées municipaux climatisés du samedi 20 au lundi 22 juin inclus : le musée des Beaux-Arts, le musée Gadagne et le musée d’Art contemporain.

Les horaires de plusieurs parcs sont également prolongés afin de permettre aux Lyonnais de profiter de températures plus douces en soirée. Le parc de la Tête d’Or restera ouvert jusqu’à 23h30, tandis que les parcs Blandan et de Gerland fermeront à minuit.

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La municipalité rappelle par ailleurs que plus de 700 lieux frais sont accessibles gratuitement sur le territoire lyonnais. Cette cartographie, régulièrement mise à jour et disponible sur le site Internet de la Ville, recense des parcs, jardins, bibliothèques, équipements municipaux, cours végétalisées et autres espaces ombragés.

Le Centre communal d’action sociale (CCAS) poursuit également sa veille auprès des personnes inscrites sur le registre des publics fragiles. Des appels réguliers sont effectués afin de s’assurer de leur état de santé.

Une Fête de la musique adaptée

La Ville de Lyon prévoit également des ajustements pour la Fête de la musique, organisée ce week-end. "Les scènes labellisées bénéficieront d’espaces ombragés et les animations débuteront majoritairement à partir de 18 heures", peut-on lire dans un communiqué.

Certaines animations pourraient toutefois être modifiées ou annulées en fonction de l’évolution des conditions météorologiques. La Ville indique ainsi que le premier concert prévu place Charles-de-Gaulle, devant l’Auditorium, est d’ores et déjà annulé.

Pour rappel, la Métropole de Lyon a également déclenché son plan d’urgence pour protéger les personnes les plus fragiles face à cette vague de chaleur. Le plan bleu a notamment été activé dans l'ensemble des Ehpad.

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