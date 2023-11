Le marché de Noël du Grand Hôtel-Dieu ouvre ses portes ce vendredi

Après l'annonce de l'ouverture du marché de Noël place Carnot (2e arrondissement), celui du Grand Hôtel-Dieu revient ce vendredi 24 novembre pour une nouvelle édition.

J-32 avant Noël. Pour commencer vos préparatifs et vous plonger petit à petit dans l’ambiance des fêtes d’année, le marché de Noël du Grand Hôtel-Dieu ouvre ses portes à partir de ce vendredi 24 novembre jusqu'au 23 décembre.

Produits locaux, spectacles de danse : découvrez la programmation

Tous les samedis, les marchés de Noël de Lyon Can Do It prendront leurs quartiers dans la cour du Midi du Grand Hôtel-Dieu. Les commerçants exposeront des créations "100 % locales" : décoration, bijoux, illustrations, accessoires, cosmétiques ou encore maroquinerie.

La compagnie de danse Dance Concept Event donnera également une représentation demain, vendredi 24 novembre, à l’occasion de l’ouverture du marché. Elle se reproduira les 16, 15 et 23 décembre prochain.