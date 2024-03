La RATP et les Yachts de Lyon devraient exploiter les futures navettes fluviales TCL 

En complément du métro et des tramways lyonnais, la RATP devrait aussi exploiter les futures navettes fluviales du réseau TCL, en partenariat avec la société Yacht de Lyon. Ce nouveau mode de transport doit être mis en service d’ici juin 2025.

Une petite révolution est en marche à Lyon. Après des années de monopole sur l’exploitation du réseau TCL, Keolis voit lui échapper la gestion d’une grande partie des transports en commun lyonnais actuellement en service et ceux à venir. Au lendemain de l’officialisation du choix de la RATP, via sa filiale RATP Dev, pour exploiter les métros, tramways et funiculaires pour dix ans à partir de 2025, Sytral Mobilités annonce ce mercredi 13 mars vouloir aussi confier la gestion de ses futures navettes fluviales à la société parisienne.

Un contrat de 7 ans

Pour assurer cette délégation de service public (DSP) d’une durée de 7 ans, RATP Dev s’est associée à Yachts de Lyon, l’entreprise qui exploite déjà la navette fluviale Vaporetto, plutôt tournée vers le tourisme, entre Confluence et Vaise. "Le groupement Ratp Dev / Les Yachts de Lyon a proposé l’offre répondant le mieux aux critères de choix inscrits dans le règlement de la consultation", justifie dans un communiqué Bruno Bernard, le président de Sytral Mobilités et de la Métropole de Lyon.

Cette DSP, qui reste soumise à l’approbation des élus du conseil d’administration de Sytral Mobilités le 28 mars, à l’instar de l’allotissement du reste du réseau TCL, devrait débuter le 1er juin 2025. À partir de cette date, Ratp Dev et Les Yachts de Lyon devront fournir les navettes fluviales qui circuleront sur une portion de 6 km sur la Saône, les exploiter pour le compte des Transports en commun lyonnais et assurer leur maintenance.

Les navettes devraient fonctionner de 7 à 21 heures et relieront le quartier de l'industrie à Vaise, à l'église Saint-Nizier, sur le quai Saint-Antoine, en passant par le quai Saint-Vincent, avant de rejoindre la darse de Confluence. Le Sytral espère aboutir à "une fréquence cible de 15 minutes en heure de pointe à horizon avril 2026" entre les stations Vaise-Industrie et Terrasses de la Presqu’île, sur le quai Saint-Saint-Antoine. À noter que pour commencer, l’arrêt de Confluence ne devrait toutefois être desservi que de manière ponctuelle, précisait le Sytral en février 2023.

Mise en service à partir de juin 2025

Il y a un an, Sytral Mobilités expliquait également vouloir dans un premier temps mettre en service au printemps 2025 deux bateaux, moyennant un investissement de 3 millions d’euros par navette, puis d’en ajouter deux autres en 2026, pour un coût total de 12 millions d’euros. Le projet disposant d'une enveloppe globale de 26 millions d'euros, quatre autres bateaux pourraient être rajoutés en fonction des besoins. En moyenne, le coût de fonctionnement annuel du service devrait être de l’ordre de 2 millions d’euros.

À ce stade, le Sytral ambitionne de faire voyager 560 000 voyageurs par an sur ce nouveau service, soit environ 1 500 voyageurs par jour, sachant que chaque navette devrait pouvoir transporter 70 à 90 voyageurs. Intégrées au réseau de transports en commun lyonnais, ces navettes seront accessibles avec un abonnement TCL et grâce à un ticket unique, dont le prix pourrait toutefois être plus onéreux que celui des métros, bus et tramways.