TCL : c'est confirmé, la RATP va gérer le métro à Lyon

La nouvelle s'était d'ores et déjà ébruitée, Sytral Mobilités la confirme dans un communiqué de presse diffusé ce mardi, la RATP a été désignée pour exploiter les quatre lignes de métro à Lyon ainsi que le tramway et les funiculaires. "Nous avions deux offres techniques équivalentes ; c’est le coût global du contrat qui a fait la différence", indique Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et de Sytral Mobilités.

Keolis garde les bus et trolleybus

Keolis, actuel exploitant de l'ensemble du réseau TCL, remporte le lot bus et trolleybus, "qui dispose des plus gros effectifs d’agents et du chiffre d’affaires annuel le plus important", "la qualité de l’offre technique qui été déterminante", précise encore Bruno Bernard. Après approbation du conseil d'administration du Sytral le 28 mars, Keolis exploitera les bus et trolleybus de 2025 à 2030. Le groupe RATP Dev gèrera quant à lui les métros, funiculaires et tramways jusqu'en 2034. L'entreprise Transdev repart quant à elle bredouille.

Pour mémoire, un courrier anonyme destiné à Bruno Bernard et adressé à notre rédaction le 27 février remettait en question "l’équité de traitement des concurrents dans cette procédure d’appel d’offres TCL". Au travers d’une dizaine de paragraphes, un anonyme "alerte" Bruno Bernard sur de supposés "comportements déviants qui constituent un écart majeur aux bonnes règles de mise en concurrence".

