Du dimanche 17 au lundi 18 mars, 26 cafés, bars et brasseries de Lyon seront autorisés par la Ville de Lyon à fêter la Saint-Patrick.

Ce dimanche 17 mars, une fois n’est pas coutume, la ville de Lyon va se parer de vert, n’en déplaise aux adorateurs du rouge et bleu lyonnais. L’affront devrait être vite lavé, ce vert n’étant pas celui du rival stéphanois, mais bien celui du trèfle irlandais. Comme chaque 17 mars à Lyon, ce week-end chapeaux et polos verts seront même de rigueur pour fêter la Saint-Patrick et déguster (avec modération) une pinte de Guinness, Smithwick's ou Kilkenny.

De 16 heures à 00h30 dans 5 arrondissements

Cette année, 26 établissements situés dans les 1er, 2e, 4e, 5e et 9e arrondissements de Lyon ont reçu une autorisation de la mairie pour organiser des événements en lien avec les célébrations. Pour vous joindre à la fête et glisser quelques mots de gaélique à d’illustres inconnus, vous pourrez vous rendre au Wallace, au Paddy’s Corner, au Flanigan’s, au King Arthur, au Crazy Dog, au Kelly’s Pub ou encore au Saint James Pub.

La liste des établissements autorisés à fêter la Saint-Patrick à Lyon ce dimanche 17 mars. (Source UMIH)

Tous ces bars pourront organiser la Saint-Patrick du dimanche 17 mars à 16h au lundi 18 mars, 00h30. Afin de garantir la sécurité des fêtards, la circulation des véhicules sera interdite : Place François Bertras, et rue Saint Georges entre la place François Bertras et le n° 108, précise l’UMIH du Rhône dans un communiqué.

Les établissements participants à la Saint-Patrick devront toutefois s’astreindre à respecter certaines règles convenues entre l’UMIH et la Ville. À savoir, l’obligation d’utiliser des gobelets en carton, de ne servir que des boissons du 2e groupe ( vin, bière), de ne pas installer de tireuse à l’extérieur, de contenir le public se trouvant devant les établissements et de ne pas installer d’enceintes à l’extérieur.