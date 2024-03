À Bron, le lycée Tony-Garnier fermé après une alerte à la bombe 

Le lycée professionnel Tony-Garnier est fermé ce mercredi après une alerte à la bombe reçue dans la nuit par le directeur de l'établissement.

Depuis ce mercredi matin, le lycée professionnel Tony-Garnier à Bron est fermé après une alerte à la bombe. Selon la préfecture du Rhône, un mail d’alerte anonyme aurait été adressé dans la nuit au directeur de l’établissement, un procédé qui a touché plusieurs établissements scolaires ces derniers mois dans l'agglomération lyonnaise.

Les élèves internes évacués vers un gymnase

L’établissement n’a donc pas ouvert ce mercredi. Une soixante d’élèves internes et leurs encadrants ont été évacués tôt ce matin vers un gymnase mis à disposition par la Ville de Bron. Les autres élèves ont quant à eux reçu un message leur demandant de rester chez eux.

Interrogée par Lyon Capitale, la préfecture du Rhône précise également qu’une équipe cynophile de la police aux frontières est actuellement présente sur place pour procéder à une levée de doute. Des équipages de police sont également mobilisés autour de l'établissement pour sécuriser les lieux. Les services de l’État ajoutent enfin que "les opérations pourraient durer toute la matinée" en raison de l’importante superficie du bâtiment.

Le trafic de deux lignes de bus perturbé

Cette alerte à la bombe a également impacté le trafic de certaines lignes de bus qui circulent autour du lycée. C’est notamment le cas des lignes 26 et 79 dont les arrêts Général Frère et Mermoz Pinel ne sont plus desservis dans les deux sens de circulation. Selon les Transports en Commun Lyonnais (TCL), la reprise du trafic est estimée à 14 heures sur les deux lignes.