Comme en 2022, la majorité LR du conseil régional a baissé les subventions à certains acteurs culturels lyonnais.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a passé la seconde couche. Un an après avoir pris le monde culturel lyonnais de court, une nouvelle vague de baisses de subventions a touché des structures dans l’agglomération. Les ordres de grandeur donnent moins le vertige en 2023 : - 40 000 euros pour Woodstower, - 50 000 euros pour la Biennale d’art contemporain. La coupe la plus commentée a touché le Théâtre Nouvelle Génération (TNG). Dans une tribune publiée sur le site d’un syndicat culturel, Joris Mathieu, le directeur de la structure, dénonçait l’action culturelle du conseil régional : “Il faut intervenir maintenant, avant que la culture de la peur devienne la seule Culture encore active en Auvergne-Rhône-Alpes.”

Un message fort et entendu par la majorité de Laurent Wauquiez à sa manière. La subvention au TNG suite à cette tribune a été purement et simplement annulée. “Il ne se reconnaît pas dans les choix de la Région, et donc nous retirons nos subventions à la structure”, justifiait Sophie Rotkopf, la vice-présidente de la Région. Une mesure de rétorsion qui a suscité l’indignation du monde culturel. Huit anciens ministres de la Culture ont dénoncé la réponse de la Région dans une tribune. Deux cents élus ont fait de même dans une autre lettre ouverte. “La preuve est faite : quand on l’ouvre on cherche à nous la boucler”, a déclaré Jean Bellorini, directeur du Théâtre national populaire (TNP) de Villeurbanne, lors de la présentation de la saison 2023-2024.