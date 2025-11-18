Actualité
L’inauguration du nouveau pôle logistique au lycée professionnel Alexandre-Bérard, à Ambérieu-en-Bugey. @Auvergne-Rhône-Alpes / Guillaume Atger

Ain : la logistique se fait une place au lycée professionnel Alexandre-Bérard

  • par evamorvany

    • Le nouveau pôle logistique a été inauguré par la Région Auvergne-Rhône-Alpes sous l'œil attentif des entreprises locales qui se sont battues pour cette formation.

    Après sept ans de discussions, le Club des entreprises du Parc industriel de la Plaine de l'Ain (PIPA) a pu assister, jeudi 13 novembre, à l'inauguration, par Catherine Staron, vice-présidente de la Région Auvergne-Rhône-Alpes déléguée aux lycées, à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation, et Alexandre Nanchi, conseiller délégué de la Région, du pôle logistique du lycée professionnel Alexandre-Bérard à Ambérieu-en-Bugey.

    Ce nouveau bâtiment de 1 200 m² comprend des salles de cours, des vestiaires et un hall d'apprentissage équipé d'un quai de chargement et d'un plateau extérieur de 1 400 m² pour les exercices pratiques. 

    La Région a investi 4,5 millions d'euros pour les travaux et 1,2 million d'euros pour l'équipement. "Ces équipements incarnent notre ambition forte : celle de donner à chaque jeune de notre territoire les moyens de réussir, de se former, d’accéder à des stages et de faciliter son insertion professionnelle avec une offre de formation du CAP au Bac Pro Logistique", déclare la vice-présidente de la Région. 

    Une formation demandée par les acteurs économiques du territoire

    Un besoin concret qu'avait exprimé le Club les entreprises PIPA lors de sa première rencontre avec l'établissement, en décembre 2018. Seulement deux ans plus tard, la filière "logistique et transport" ouvrait ses portes au lycée professionnel d'Ambérieu-en-Bugey, formant 140 jeunes. Fier de son rôle prépondérant, le Club promet sur ses réseaux sociaux de rester "mobilisé pour accompagner ces nouveaux projets et former les talents dont le territoire a besoin".

    Parmi les 700 élèves et apprentis du lycée professionnel Alexandre Bérard, 140 font partie de la filière "logistique et transport". @Auvergne-Rhône-Alpes / Guillaume Atger

    Avec plus de 700 élèves et apprentis, le lycée professionnel Alexandre Bérard voit ce nouveau pôle renforcer son offre, ces formations logistique et techniques s'ajoutant à celles de niveau CAP, bac pro et BTS, allant du commerce aux formations industrielles. 

    D'autant plus que l'offre de formations du lycée Bérard est amenée à évoluer. En effet, depuis 2022, l'établissement fait partie de l'Université des métiers du nucléaire, une association dynamisant les dispositifs de formation du secteur nucléaire à différentes échelles. À la rentrée 2024, un bac pro Technicien, chaudronnerie nucléaire a, par exemple, ouvert au lycée d'Ambérieu-en-Bugey.

