Après un début de semaine maussade, le froid s’est installé à Lyon et dans toute la région lyonnaise. Un froid hivernal qui devrait persister jusqu’à la fin de la semaine, avant l’arrivée de la neige dans les monts du Lyonnais.

Vous l’avez sans doute remarqué ce mardi : le froid est bel et bien de retour à Lyon. Après une première moitié du mois de novembre particulièrement douce, la région lyonnaise connaît depuis quelques heures un net rafraîchissement. Si ce mardi le mercure affichait 3 petits degrés au matin, le froid devrait encore s’accentuer à Lyon à partir de jeudi, sous l’influence d’un air venu du pôle Nord.

"Il va probablement geler à Lyon dès mercredi", explique ainsi à Lyon Capitale Guillaume Séchet, prévisionniste à Météo-Lyon, alors que -1 °C est annoncé mercredi matin. "Le rafraîchissement va s’accentuer mercredi après le passage d’une perturbation pluvieuse, qui pourrait également apporter de la neige dès 400 m d’altitude, notamment dans les monts du Lyonnais", poursuit-il. Si quelques flocons sont possibles mercredi soir ou jeudi matin à Lyon, ils devraient rester anecdotiques.

Pas de vague de froid

Contrairement au froid, avec des températures affichant -1 °C vendredi matin et seulement 5 °C vendredi au meilleur de la journée. "Si le coup de froid semble assez violent, au regard de la douceur de la semaine dernière, on ne peut pas parler d’une vague de froid", tempère toutefois Guillaume Séchet, qui explique que ces températures ne sont pas "exceptionnelles" pour la saison.

"La baisse des températures s’est finalement échelonnée sur plusieurs jours, alors qu’il est déjà arrivé à Lyon que la chute se fasse en quelques heures seulement", rappelle le prévisionniste, qui note que les records de froid ne seront pas atteints cette semaine à Lyon.

Un air froid et des températures légèrement en dessous des normales de saison qui devraient résister au moins jusqu’en début de semaine prochaine, avant l’arrivée d’une perturbation océanique venue de l’ouest. "On devrait retrouver des températures de saison la semaine prochaine, avec un coup de vent possible et des perturbations pluvieuses à Lyon", conclut Guillaume Séchet.

Après le froid, les parapluies et autres k-ways seront donc de sortie dans la capitale des Gaules pour finir le mois de novembre.