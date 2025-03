La nomination de Vanina Nicoli à la tête de la préfecture de Savoie a été annoncée en conseil des ministres, ce mercredi 26 mars.

La préfète secrétaire générale du Rhône et déléguée à l'Égalité des chances depuis avril 2022, Vanina Nicoli, a été nommée préfète de Savoie, mercredi 26 mars au conseil des ministres.

À l'échelle du département, elle était chargée d'assister la préfète du Rhône Fabienne Buccio dans l'accompagnement des collectivités, ainsi que la mise en oeuvre et la coordination à l'échelon local des politiques du gouvernement en matière d'emploi, de cohésion sociale, d’environnement, etc. Elle était aussi en charge des ressources humaines et des moyens affectés aux services préfectoraux.

Sa date de prise de fonction en Savoie et la personne qui prendra sa succession n'ont pour l'heure pas été communiquées. À noter que cette nomination intervient une semaine après celle de l'ancienne préfète du Rhône déléguée à la Sécurité, Emmanuelle Dubée, comme préfète de Haute-Savoie

