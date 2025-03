La préfète du Rhône et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabienne Buccio. (Photo Benjamin Guillot-Moueix / Hans Lucas via AFP)

Alors que la préfète du Rhône avait voulu mettre en place une expérimentation concernant l'hébergements d'urgence, elle avait été recadré par le gouvernement Bayrou quelques jours plus tard. Ce lundi, Emmanuel Macron lui a apporté son soutien.

C'est un discours qui a dû soulager Fabienne Buccio. La préfète du Rhône, qui avait été sévèrement recadrée et désavouée par le gouvernement Bayrou la semaine dernière, a reçu ce lundi 17 mars le soutien du chef de l'Etat, Emmanuel Macron. Pour rappel, la préfète avait voulu mettre en place une expérimentation visant à libérer des places dans les hébergements d'urgence saturés. Avec cette décision, la préfecture entendait mettre fin à la prise en charge de certains ménages logés depuis longtemps en hébergement d'urgence, pour accueillir des personnes plus vulnérables.

Oui mais voilà, avant même que cette expérimentation soit mise en place dans le Rhône, la préfecture avait été rattrapée par le gouvernement Bayrou et par François Rebsamen, ministre de l'Aménagement du territoire. Le 12 mars ce dernier avait annoncé "mettre fin" à cette expérimentation, expliquant qu'il "n'y aura aucune remise en question de l'inconditionnalité de l'accueil et des droits des personnes." Un camouflet public pour Fabienne Buccio, arrivée à la préfecture du Rhône en janvier 2023.

Lundi 17 mars, alors que la préfète était à l'Elysée pour y recevoir la cravate de commandeur de la Légion d'honneur, Emmanuel Macron a tenu à lui apporter publiquement son soutien. Le chef de l'Etat a rendu hommage à sa décision.

"Merci d'avoir osé"

"Je sais que ces derniers jours ont pu être tumultueux et ont pu avoir pour vous une étrange saveur voire un goût amer au moment de constater que le courage a pu mal se répartir entre les acteurs de vos dossiers les plus compliqués" a débuté le Président, faisant donc référence à cette question sur l'hébergement d'urgence.

Avant de poursuivre : "Quand je dis que les hauts fonctionnaires n’ont de hauteur que s’ils osent : merci d’avoir osé. d’autant que vous ne l’avez pas fait en franc tireuse mais avec la loyauté que l’on vous connaît. Et dont nul ne peut douter. Et que c’est évidemment cette même loyauté qui vous réduit au silence aujourd’hui car c’est l’ADN des préfets, et c’est précisément cela qui rend si grande votre fonction."

"Alors je veux être très clair : vous avez bien fait et vous avez toute ma confiance" a conclu Emmanuel Macron. Des mots forts qui ont dû rassurer la préfète du Rhône sur ce dossier complexe.

Alors que dans le département la durée de séjour moyen en hébergement d'urgence est estimée à "44 mois", chaque année, 27 000 places d'hébergement et de logement de transition sont financées par l'État.