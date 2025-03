Alors que Panzani était suspecté d'avoir vendu des paquets de pâtes infectés par des mites alimentaires, la société a été relaxée par le tribunal de Lyon, ce jeudi.

Après avoir été auditionné vendredi 21 février, la société Panzani a été relaxée ce jeudi 27 mars par le tribunal de Lyon. L'entreprise et son employée responsable de la qualité des produits étaient jugées pour "tromperie sur la qualité substantielle d'une marchandise". En l'occurence, des paquets de pâtes commercialisés pendant six mois à partir de 2022 et dans lesquels des nites alimentaires et des larves avaient été retrouvées.

Le procureur avait pourtant requis une amende de 20 000 euros contre la société lyonnaise et 4 000 euros contre la responsable qualité, estimant que des manquements avaient pu favoriser cette contamination.

Panzani avait de son côté démontré la rigueur de ses contrôles et avancé l'hypothèse d'une infestation plus tardive, dans les entrepôts des grossistes. Le parquet a toujours la possibilité de faire appel de la décision.

