Lyon Capitale vous fait gagner des invitations pour le festival "Les Écrans du doc"

La 15e édition des Écrans du doc, les rencontres du cinéma documentaires organisées par le Ciné Toboggan, se déroule du 24 au 29 mars prochain.

Partenaire du festival, Lyon Capitale vous propose des invitations pour assister à certaines projections diffusées dans le cadre des Ecrans du doc, le rendez-vous de la création documentaire de l'année.

Voici Les documentaires pour lesquels vous pouvez gagner des invitations :

Mardi 24 mars à 19h30 - LES CHAILLÉES DE L’ENFER de Léo Boudet – Avant-Première

Les Chaillées de l’Enfer nous transporte dans les coteaux deCondrieu et de la Côte-Rôtie, dans le domaine mythique de la vigneronne Christine Vernay. Au-delà des aléas climatiques que ces femmes et ces hommes vont subir cette année-là, ce film est une odyssée qui rend hommage à un lieu et à des personnalités hors du commun, un souffle d’espoir qu’ils nous transmettent face à un monde qui change.Jeudi 26 mars à 20h - TOUT VA BIEN De Thomas Ellis

Âgés de 14 à 19 ans, cinq adolescents ont traversé des déserts et des mers, seuls. Arrivés à Marseille, ces filles et garçons portent en eux l’espoir brûlant d’une nouvelle vie. Ils apprennent un métier, un pays, des habitudes et pour certains

une langue. Tout va bien répètent-ils obstinément à leurs familles. Mais le véritable voyage ne fait que commencer…

Dimanche 29 mars à 16h - RURAL D'Édouard Bergeon

Édouard Bergeon, réalisateur d'Au Nom de la Terre, nous plonge dans la vie de Jérôme Bayle, éleveur charismatique du Sud-Ouest et figure nationale de la ruralité. Avec humour et tendresse, il dresse un portrait sensible de l’agriculture

familiale française d’aujourd’hui et de ceux qui se battent pour la faire perdurer.

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Pour en profiter, envoyez un courriel à invitations@lyoncapitale.fr en indiquant le nom du documentaire choisi, vos nom et prénom (invitation valable pour 2 personnes). Un message de confirmation vous sera envoyé dans les 48 heures.