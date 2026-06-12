Rillieux-la-Pape : l’ancien gouverneur militaire de Lyon nommé directeur de la Sécurité et de la Tranquillité publique

Gilles Darricau, ancien gouverneur militaire de Lyon rejoindra le 15 juin le poste de directeur de la Sécurité et de la Tranquillité publique à Rillieux-la-Pape.

C’est un choix symbolique pour la Ville de Rillieux-la-Pape. Dans un communiqué, la municipalité dirigée par Alexandre Vincendet (Horizons) annonce recruter Gilles Darricau au poste de directeur de la Sécurité et de la Tranquillité publique. L’ancien gouverneur militaire de Lyon prendra officiellement ses fonctions le 15 juin prochain.

Gilles Darricau a notamment travaillé pendant 40 ans dans la sécurité et la gestion des risques. "Je suis convaincu que son expertise, ses qualités humaines constitueront des atouts majeurs pour la Ville de Rillieux-la-Pape et ses habitants", justifie le maire. L’ancien gouverneur militaire de Lyon sera notamment chargé de "renforcer le développement" de la police municipale, "la collaboration, la synergie avec la police nationale" ou encore "l’extension du parc de vidéoprotection sur la ville" et "les actions de prévention de la délinquance." Il pilotera par ailleurs le projet du futur Hôtel de Police de Rillieux-la-Pape.

"La sécurité et la tranquillité publique restent une priorité. Cette nomination témoigne de ma détermination, mais aussi celle de l'équipe municipale, à assurer un cadre de vie apaisé aux Rilliardes et aux Rilliards", conclut Alexandre Vincendet.