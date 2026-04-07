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Près de Lyon : un homme de 70 ans décède après une chute d’un immeuble
Un septuagénaire décède après une chute d’un immeuble à Neuville-sur-Saône. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Près de Lyon : alcoolisé, un motard percute deux enfants à Vindry-sur-Turdine

  • par LR

    • Un accident impliquant une moto de 50 cm³ a fait deux jeunes blessés samedi soir. Leur état de santé n’inspire plus d’inquiétude.

    Un accident de la circulation aurait pu virer au drame samedi 4 avril en début de soirée à Vindry-sur-Turdine. Selon nos confrères du Progrès, vers 19 h 30, un homme circulant sur une moto de 50 cm³ aurait perdu la maîtrise de son engin avant de percuter deux enfants âgés de 3 et 6 ans, puis de terminer sa course contre un poteau.

    Les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus pour secourir les trois victimes. Les deux enfants, touchés par des contusions et des plaies, ont été transportés aux urgences pédiatriques de l’hôpital Nord-Ouest à Gleizé. Leur état s’étant révélé rassurant, ils ont pu regagner leur domicile dans la soirée.

    Le conducteur, également blessé, a été hospitalisé à Tarare. Les dépistages réalisés par les gendarmes ont révélé qu’il conduisait sous l’emprise de l’alcool. Il devra prochainement répondre de ses actes devant la justice.

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