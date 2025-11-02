Là où on ne l’attendait pas à Lyon : Alexandre Aulas vise le dunk à l’Astroballe

Après la LDLC Arena, Alexandre Aulas lorgne la future Astroballe à Villeurbanne. Holnest s’est positionné pour rénover et exploiter la mythique salle de l’Asvel.



Le groupe Holnest, dirigé par Alexandre Aulas, le discret fils de l’ex-patron de l’OL, candidat à la mairie de Lyon, s’est positionné sur la future Astroballe*. Le family office a répondu à l’appel d’offres pour la rénovation et l’exploitation de la salle de basket de l’Asvel qui, devant les exigences en matière de capacité demandées par l’Euroligue, doit subir un lifting.

La Ville de Villeurbanne a donc lancé un grand projet de transformation de l’Astroballe pour un montant de 60 millions d’euros. L’occasion de permettre au lieu de diversifier sa programmation, en accueillant des spectacles et des concerts avec 6 000 places assises. La gestion de la salle sera confiée à une société d’économie mixte à opération unique, un outil juridique qui permet à une collectivité de s’associer à un opérateur privé pour porter un projet spécifique, en combinant sécurité juridique (cadre public) et efficacité économique (savoir-faire privé). L’avantage par rapport à une délégation de service public, c’est que la collectivité peut garder un pied dans la société et, par rapport, à une société d’économie mixte classique, cela motive l’opérateur privé à investir et s’engager réellement.

Une aubaine pour le groupe Holnest, déjà actionnaire majoritaire de la LDLC Arena (Décines-Charpieu), la plus grande aréna évènementielle de France derrière Paris, qui avec la Fiducial Astéria voisine, salle complémentaire au marché lyonnais, dont le chantier est en cours, compte bien devenir l’acteur n° 1 de l’évènementiel à Lyon. Choix définitif à l’été 2026.

* selon Actu Lyon.