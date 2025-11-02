Actualité
Alexandre Aulas

Là où on ne l’attendait pas à Lyon : Alexandre Aulas vise le dunk à l’Astroballe

  • par Guillaume Lamy

    • Après la LDLC Arena, Alexandre Aulas lorgne la future Astroballe à Villeurbanne. Holnest s’est positionné pour rénover et exploiter la mythique salle de l’Asvel.

    Le groupe Holnest, dirigé par Alexandre Aulas, le discret fils de l’ex-patron de l’OL, candidat à la mairie de Lyon, s’est positionné sur la future Astroballe*. Le family office a répondu à l’appel d’offres pour la rénovation et l’exploitation de la salle de basket de l’Asvel qui, devant les exigences en matière de capacité demandées par l’Euroligue, doit subir un lifting.

    La Ville de Villeurbanne a donc lancé un grand projet de transformation de l’Astroballe pour un montant de 60 millions d’euros. L’occasion de permettre au lieu de diversifier sa programmation, en accueillant des spectacles et des concerts avec 6 000 places assises. La gestion de la salle sera confiée à une société d’économie mixte à opération unique, un outil juridique qui permet à une collectivité de s’associer à un opérateur privé pour porter un projet spécifique, en combinant sécurité juridique (cadre public) et efficacité économique (savoir-faire privé). L’avantage par rapport à une délégation de service public, c’est que la collectivité peut garder un pied dans la société et, par rapport, à une société d’économie mixte classique, cela motive l’opérateur privé à investir et s’engager réellement.

    Une aubaine pour le groupe Holnest, déjà actionnaire majoritaire de la LDLC Arena (Décines-Charpieu), la plus grande aréna évènementielle de France derrière Paris, qui avec la Fiducial Astéria voisine, salle complémentaire au marché lyonnais, dont le chantier est en cours, compte bien devenir l’acteur n° 1 de l’évènementiel à Lyon. Choix définitif à l’été 2026.

    * selon Actu Lyon.

    à lire également
    Article payant Comment les écologistes espèrent repousser la vague Aulas

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Article payant Comment les écologistes espèrent repousser la vague Aulas 14:46
    Alexandre Aulas
    Là où on ne l’attendait pas à Lyon : Alexandre Aulas vise le dunk à l’Astroballe 14:21
    Isère : les urgences de Bourgoin-Jallieu et Pont-de-Beauvoisin perturbées en novembre 13:59
    Article payant La table du mois à Lyon : Mertensia 13:35
    Théâtre : l’incroyable histoire d’Eddie “l’aigle” aux Jeux olympiques 13:13
    d'heure en heure
    Bande dessinée : Libres d’obéir, ton N+1, le nazi 12:47
    Métropole de Lyon : une maison partiellement détruite dans un incendie à Saint-Genis-Laval 12:12
    Shein au BHV Marais : un Lyonnais au coeur de la polémique 11:49
    Isère : Sonia Poutrel devient la première femme à remporter la Chartreuse Backyard 11:27
    Lyon Urban Trail by night : découvrez les vainqueurs de l'édition 2025 10:59
    La danse jubilatoire de Marlene Monteiro Freitas 10:46
    Féminicide à Saint-Priest : une marche blanche organisée ce dimanche 10:30
    Le mot du mois : [Budget] 10:05
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut