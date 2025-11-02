Actualité
Image d’illustration d’hôpital.

Isère : les urgences de Bourgoin-Jallieu et Pont-de-Beauvoisin perturbées en novembre

  • par Clémence Margall

    • Les services des urgences de Bourgoin-Jallieu et Pont-de-Beauvoisin seront fermés ou régulés les mercredis et dimanches de 20 heures à 8h30 dès ce dimanche et jusqu'au 30 novembre.

    En raison d’un manque de médecins urgentistes, le service des urgences adultes de l’hôpital de Bourgoin-Jallieu sera fermé les mercredis et dimanches, de 20 heures à 8h30, dès ce 2 novembre et jusqu’au dimanche 30 novembre. L’accueil au centre hospitalier de Pont-de-Beauvoisin sera quant à lui régulé durant ces mêmes jours.

    Le service SMUR (ambulances médicales envoyées par le SAMU), ainsi que les urgences gynécologiques, pédiatriques, psychiatriques et les maternités restent ouverts et actifs à 100 %. La population est invitée à contacter le 15 en cas d’urgence vitale.

    Lire aussi : Isère : le département se mobilise pour le plein emploi

    à lire également
    Article payant La table du mois à Lyon : Mertensia

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Isère : les urgences de Bourgoin-Jallieu et Pont-de-Beauvoisin perturbées en novembre 13:59
    Article payant La table du mois à Lyon : Mertensia 13:35
    Théâtre : l’incroyable histoire d’Eddie “l’aigle” aux Jeux olympiques 13:13
    Bande dessinée : Libres d’obéir, ton N+1, le nazi 12:47
    Métropole de Lyon : une maison partiellement détruite dans un incendie à Saint-Genis-Laval 12:12
    d'heure en heure
    Shein au BHV Marais : un Lyonnais au coeur de la polémique 11:49
    Isère : Sonia Poutrel devient la première femme à remporter la Chartreuse Backyard 11:27
    Lyon Urban Trail by night : découvrez les vainqueurs de l'édition 2025 10:59
    La danse jubilatoire de Marlene Monteiro Freitas 10:46
    Féminicide à Saint-Priest : une marche blanche organisée ce dimanche 10:30
    Le mot du mois : [Budget] 10:05
    Cour D'Assise de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Pollution à Lyon : une qualité de l’air toujours bonne à moyenne ce dimanche  09:44
    Article payant Et si la dissolution semait la pagaille dans les municipales ? 09:21
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut