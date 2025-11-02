Isère : les urgences de Bourgoin-Jallieu et Pont-de-Beauvoisin perturbées en novembre

Les services des urgences de Bourgoin-Jallieu et Pont-de-Beauvoisin seront fermés ou régulés les mercredis et dimanches de 20 heures à 8h30 dès ce dimanche et jusqu'au 30 novembre.

En raison d’un manque de médecins urgentistes, le service des urgences adultes de l’hôpital de Bourgoin-Jallieu sera fermé les mercredis et dimanches, de 20 heures à 8h30, dès ce 2 novembre et jusqu’au dimanche 30 novembre. L’accueil au centre hospitalier de Pont-de-Beauvoisin sera quant à lui régulé durant ces mêmes jours.

Le service SMUR (ambulances médicales envoyées par le SAMU), ainsi que les urgences gynécologiques, pédiatriques, psychiatriques et les maternités restent ouverts et actifs à 100 %. La population est invitée à contacter le 15 en cas d’urgence vitale.

