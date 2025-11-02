Malgré les mauvais sondages et l’entrée en jeu de Jean-Michel Aulas, les écologistes misent sur leur bilan et la sociologie électorale pour rempiler en mars prochain.

“Arrête avec tes discours caricaturaux. Si tu continues, on va te prendre ton arrondissement”, sermonnaient Gautier Chapuis et Valentin Lungenstrass en s’adressant à Pierre Oliver, le 7 juillet 2024. Ce soir de législatives anticipées, dans les salons de la préfecture, les écologistes lyonnais jubilaient. La gauche, unie sous la bannière du Nouveau Front populaire, venait de réaliser un impensable grand chelem sur les quatre circonscriptions lyonnaises et rêvait de le transposer aux neuf arrondissements municipaux en mars 2026. Un an et demi plus tard et à six mois de l’échéance, l’euphorie semble avoir changé de camp. “Jean-Michel Aulas est passé du statut d’outsider à celui de favori. Il a clairement réussi son pari de s’imposer dans le paysage politique”, admet Fanny Dubot, maire Les Écologistes du 7e et future directrice de campagne du candidat Grégory Doucet, quelques heures après la publication d’un sondage de l’institut Verian pour Mag2Lyon qui place l’ancien patron de l’OL aux portes d’une victoire dès le premier tour. Quand les premières rumeurs ont accompagné la possible candidature de Jean-Michel Aulas, les écologistes se frottaient pourtant les mains. “Ce serait peut-être le meilleur adversaire pour nous. Il a une vision à l’ancienne de la ville, vue de sa bagnole. Il sème plus la zizanie à droite que chez nous. Nous le gérerons comme nous l’avons fait avec Gérard Collomb. C’est une ligne politique que l’on a déjà affrontée et battue. Sa notoriété ne me fait pas peur”, assurait alors le sénateur Thomas Dossus.