Près de 200 décès pourraient avoir été causés par la canicule en Auvergne-Rhône-Alpes

Selon Santé publique France, la mortalité a augmenté de 7,3 % en Auvergne-Rhône-Alpes entre le 11 et le 26 août.

Près de 400 décès en excès, toutes causes confondues, ont été estimés par Santé publique France au cours de la troisième canicule de l'été, entre le 11 et le 26 août. La région Auvergne-Rhône-Alpes est la plus touchée avec 169 décès en excès estimés, une hausse de 7,3 % par rapport au nombre de décès habituel sur la même période.

Pas d'accident du travail mortel lié à la chaleur

"Les personnes âgées de 75 ans et plus constituent la classe d’âge la plus touchée", précise Santé publique France. Aucun accident du travail mortel en lien possible avec la chaleur n'a été notifié par la Direction générale du travail en Auvergne-Rhône-Alpes.

Les résultats de cette étude doivent néanmoins être consolidés. Santé publique France publiera par ailleurs un bilan de l'exposition de la population française aux fortes chaleurs durant toute la période estivale.

Pour la première fois depuis la création de l'indicateur en 2003, le département du Rhône a été placé en vigilance rouge canicule entre le 22 et le 25 août. A Lyon, le mercure a dépassé les 34°C pendant 15 jours consécutifs, un record.