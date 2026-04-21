La Métropole de Lyon est candidate pour accueillir les demi-finales du TOP 14

Le dossier de candidature de la Métropole de Lyon pour accueillir les demi-finales du TOP 14 a officiellement été déposé auprès de la Ligue Nationale de Rugby (LNR).

Après que la Ville de Lyon a affiché son souhait d’accueillir des sports de glace lors des JO 2030, c’est au tour de la Métropole de Lyon d’annoncer sa candidature pour accueillir les demi-finales du TOP 14. Dans un communiqué diffusé ce mardi, la collectivité indique que son dossier de candidature a été déposé auprès de la Ligue Nationale de Rugby (LNR).

Cette candidature, portée par la Métropole de Lyon en tant qu'Entité Cheffe de File, concerne une période de trois ans : saison 2027/2028, 2028/2029 et 2029/2030 (en option). La candidature est valable jusqu’au 30 juin prochain. La collectivité précise par ailleurs que ce projet sportif et économique est en partenariat avec la Ville de Lyon, aux côtés d’OL SASU, gestionnaire du Groupama Stadium de Décines-Charpieu où se tiendraient les compétitions.

Cela permettrait ainsi d’accueillir sur le territoire un événement sportif majeur et qui "complétera" la capacité d’accueil des grands événements sportifs "à la hauteur" de la collectivité. "Nous souhaitons faire valoir notre grande expérience en matière d’accueil pour l’ensemble des supporters et des supportrices. Après la Coupe du monde de Rugby en 2023 ou encore la Coupe du monde féminine de football en 2019, c’est une nouvelle très belle opportunité pour faire rayonner notre territoire et son savoir-faire", s’enthousiasme Véronique Sarselli, présidente de la Métropole de Lyon.

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