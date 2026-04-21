Actualité
Top 14 : le LOU tombe à domicile face à Bordeaux-Bègles et met un terme à sa belle série
Le LOU tombe à domicile face à l’ogre Bordeaux-Bègles (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

La Métropole de Lyon est candidate pour accueillir les demi-finales du TOP 14

  • par Clémence Margall

    • Le dossier de candidature de la Métropole de Lyon pour accueillir les demi-finales du TOP 14 a officiellement été déposé auprès de la Ligue Nationale de Rugby (LNR).

    Après que la Ville de Lyon a affiché son souhait d’accueillir des sports de glace lors des JO 2030, c’est au tour de la Métropole de Lyon d’annoncer sa candidature pour accueillir les demi-finales du TOP 14. Dans un communiqué diffusé ce mardi, la collectivité indique que son dossier de candidature a été déposé auprès de la Ligue Nationale de Rugby (LNR).

    Cette candidature, portée par la Métropole de Lyon en tant qu'Entité Cheffe de File, concerne une période de trois ans : saison 2027/2028, 2028/2029 et 2029/2030 (en option). La candidature est valable jusqu’au 30 juin prochain. La collectivité précise par ailleurs que ce projet sportif et économique est en partenariat avec la Ville de Lyon, aux côtés d’OL SASU, gestionnaire du Groupama Stadium de Décines-Charpieu où se tiendraient les compétitions.

    Cela permettrait ainsi d’accueillir sur le territoire un événement sportif majeur et qui "complétera" la capacité d’accueil des grands événements sportifs "à la hauteur" de la collectivité. "Nous souhaitons faire valoir notre grande expérience en matière d’accueil pour l’ensemble des supporters et des supportrices. Après la Coupe du monde de Rugby en 2023 ou encore la Coupe du monde féminine de football en 2019, c’est une nouvelle très belle opportunité pour faire rayonner notre territoire et son savoir-faire", s’enthousiasme Véronique Sarselli, présidente de la Métropole de Lyon.

    Lire aussi : La Métropole de Lyon et 19 partenaires européens appellent à une action coordonnée contre les PFAS

    à lire également
    Plyemieux
    Mont d'Or Trail : quand un village met ses sentiers en fête

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Plyemieux
    Mont d'Or Trail : quand un village met ses sentiers en fête 19:00
    Top 14 : le LOU tombe à domicile face à Bordeaux-Bègles et met un terme à sa belle série
    La Métropole de Lyon est candidate pour accueillir les demi-finales du TOP 14 18:30
    Près de Lyon, les gendarmes retrouvent deux camionnettes volées... mais désossées 18:25
    La chanteuse Karol G annonce une date au Groupama Stadium de Lyon en 2027 18:13
    Manquements aux règles d'hygiène : une boucherie du 7e arrondissement de Lyon fermée en urgence 17:54
    d'heure en heure
    Rhône : un exercice de sécurité civile organisé à Arnas ce jeudi 17:33
    Bus 60
    "Ouvrons Perrache" : à Lyon, des changements à prévoir pour les bus TCL jusqu'en 2027 17:00
    Martin Vancostenoble
    Assurance emprunteur : l'APCADE passe à l'offensive 16:39
    Vous ne pourrez bientôt plus vous rendre à Lyon avec les bus de BlaBlaCar 16:03
    Lyon : un magasin du 8e arrondissement braqué en plein jour 15:30
    militaire soldat
    Bollé lance une protection révolutionnaire contre les attaques laser 15:19
    Laurent Wauquiez
    Dépenses excessives de la Région : "Laurent Wauquiez ment", attaque la gauche 15:15
    Lyon : une rentrée presque normale pour les élèves des Chartreux, vingt jours après l'incendie 14:39
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut