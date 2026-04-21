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Photo d’illustration. ©RC

Près de Lyon, les gendarmes retrouvent deux camionnettes volées... mais désossées

  • par LR

    • Deux camionnettes appartenant à une société de Saint-Just-Saint-Rambert (Loire) volée le week-end dernier ont été retrouvées désossées sur la zone industrielle Mi-Plaine, à Saint-Priest.

    Les gendarmes de Montbrison, de Saint-Just-Saint-Rambert, ainsi qu’un peloton de surveillance et d'intervention de la Gendarmerie de Bron, se sont rendus lundi dans la zone industrielle de la Mi-Plaine, à Saint-Priest, à la recherche de deux camionnettes volées. Selon nos confrères du Progrès, les utilitaires ont été dérobés le week-end dernier à une entreprise Saint-Just-Saint-Rambert, dans la Loire.

    C’est grâce à l’un des traceurs dont était équipée une des camionnettes que les gendarmes ont pu retrouver leur trace. Mais sur place, les forces de l’ordre ont seulement découvert deux châssis et deux cabines, les véhicules ayant été complètement désossés.

    Installés à quelques mètres de la zone Mi-Plaine, les occupants de l’air de gens du voyage ne seraient pas impliqués, assurent enfin nos confrères.

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