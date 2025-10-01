Actualité
Hotel de la Métropole
Hôtel de la Métropole de Lyon © Tim Douet

La Métropole de Lyon distribue une série d'aides pour l'agriculture et l'alimentation

  • par Loane Carpano

    • Lundi 29 septembre, la Métropole de Lyon a annoncé distribuer une série d'aides dans le cadre de ses politiques agricoles et de lutte contre la précarité alimentaire.

    Au cours de son conseil métropolitain tenu ce lundi 29 septembre, la Métropole de Lyon a adopté une série de délibérations concernant sa politique du soutien au monde agricole, de préservation des terres agricoles et naturelles et de soutien au monde étudiant dans la lutte contre la précarité alimentaire.

    Dans le cadre du plan AGR Eau Eco, visant à soutenir des systèmes d'exploitations respectueux, une subvention de fonctionnement de plus de 26 000 euros a été attribuée à l’Union des forêts et des haies Auvergne-Rhône-Alpes (UFHARA), ainsi que plus de 25 200 euros de soutien direct aux agriculteurs. Dans cet élan, six nouvelles exploitations rejoignent le dispositif AGREauEco pour une durée de cinq ans.

    12 700 hectares de terres agricoles et naturelles préservés

    Du côté de la lutte contre la précarité alimentaire, une aide de 47 000 euros a été attribuée à huit associations engagées, dont la Banque Alimentaire du Rhône, le Secours Populaire Français, ou encore le CSE Lyon. Cette aide devrait contribuer à répondre à l'un des objectifs du Projet Alimentaire du territoire Lyonnais, initié par la Métropole de Lyon : faire reculer la précarité alimentaire sur le territoire.

    Enfin, la Métropole de Lyon a validé la préservation de nouvelles terres agricoles et naturelles (PENAP). Ainsi 757 hectares situés dans le Biézin sur les communes de Décines-Charpieu, Chassieu et Meyzieu font désormais parti du plan de préservation, portant  les périmètres PENAP a plus de 12 700 hectares, soit plus de la moitié des espaces naturels et agricoles de la Métropole.

    Une enquête publique est quant à elle lancée, concernant le Grand Parc de Miribel Jonage. Si cette dernière s'avère concluante, 1 935 hectares de terres agricoles naturelles pourraient eux aussi être préservés dans le cadre du PENAP.

