Actualité
Le Rize
Le Rize à Villeurbanne.

Villeurbanne : une douche publique en accès libre bientôt ouverte au Rize

  • par La Rédaction

    • La Ville de Villeurbanne va mettre à disposition des sans-abris une douche en accès libre à partir du 7 novembre dans locaux du Rize, centre culturel de la commune.

    À partir du 7 novembre, les personnes sans-abri ou en grande précarité pourront accéder gratuitement à une douche publique au sein du Rize. Ce projet, issu du budget participatif 2022 et porté par l’association LALCA, vise à garantir un accès à l’eau et au soin de soi. La cabine de douche publique sera ouverte chaque vendredi matin, de 9 h à 12 h.

    Les toilettes existantes du centre culturel qui accueille une médiathèque, les archives municipales et des espaces culturels ont été transformées en un espace sanitaire accessible aux plus fragiles.

    L’accès est gratuit, sur inscription le jour même à l’accueil du Rize, les usagers venant avec leurs affaires de toilette. Référencée dans le réseau solidaire de l’association La Cloche, l’initiative représente un investissement municipal de 48 000 € TTC. L’inauguration officielle aura lieu jeudi 2 octobre à 15h30.

    à lire également
    Hotel de la Métropole
    La Métropole de Lyon distribue une série d'aides pour l'agriculture et l'alimentation

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Hotel de la Métropole
    La Métropole de Lyon distribue une série d'aides pour l'agriculture et l'alimentation 09:44
    Le Rize
    Villeurbanne : une douche publique en accès libre bientôt ouverte au Rize 09:19
    Un appel à témoins lancé pour identifier un jeune homme près de Lyon 08:50
    Encadrement des loyers à Lyon et Villeurbanne : le tribunal administratif invité à annuler l’arrêté préfectoral 08:28
    Une centaine de pompiers mobilisés à Lentilly après une série d'incendies 07:56
    d'heure en heure
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air bonne à moyenne ce mercredi 07:39
    Procès du chantage à la sextape : le maire de Saint-Etienne fixé le 1er décembre 07:22
    Lyon soleil
    Un mercredi lumineux et de saison, jusqu'à 19 degrés attendus à Lyon 07:12
    Sylvie Tomic, adjointe à la maire de Lyon chargée des questions mémorielles, est l’invitée de 6 minutes chrono, l’émission quotidienne de Lyon Capitale.
    Comité mémoriel à Lyon : "14% des rues portent un nom de femme" 07:00
    vogue des marrons 2024 @LD
    Lyon : la Vogue des marrons revient à partir de ce week-end 30/09/25
    Municipales 2026 : Place publique "tend la main" à Bruno Bernard et Grégory Doucet 30/09/25
    Le chef lyonnais Fabrice Bonnot candidat aux élections municipales
    Le chef Fabrice Bonnot lance une charte pour soutenir le commerce lyonnais 30/09/25
    Final du défilé de la Biennale de la danse 2014, place Bellecour © Stéphane Rambaud
    Biennale de la Danse de Lyon : 240 000 festivaliers réunis en septembre 30/09/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut