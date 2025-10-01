Villeurbanne : une douche publique en accès libre bientôt ouverte au Rize

La Ville de Villeurbanne va mettre à disposition des sans-abris une douche en accès libre à partir du 7 novembre dans locaux du Rize, centre culturel de la commune.

À partir du 7 novembre, les personnes sans-abri ou en grande précarité pourront accéder gratuitement à une douche publique au sein du Rize. Ce projet, issu du budget participatif 2022 et porté par l’association LALCA, vise à garantir un accès à l’eau et au soin de soi. La cabine de douche publique sera ouverte chaque vendredi matin, de 9 h à 12 h.

Les toilettes existantes du centre culturel qui accueille une médiathèque, les archives municipales et des espaces culturels ont été transformées en un espace sanitaire accessible aux plus fragiles.

L’accès est gratuit, sur inscription le jour même à l’accueil du Rize, les usagers venant avec leurs affaires de toilette. Référencée dans le réseau solidaire de l’association La Cloche, l’initiative représente un investissement municipal de 48 000 € TTC. L’inauguration officielle aura lieu jeudi 2 octobre à 15h30.