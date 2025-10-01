La station d’épuration d’Oullins-Pierre-Bénite bientôt équipée de panneaux photovoltaïques

360 panneaux solaires avaient été installés l’été dernier sur le toit du lycée Henri Barbusse.

La mise en place d’une installation photovoltaïque sur la station d’épuration d’Oullins-Pierre-Bénite a été votée lors du conseil métropolitain tenu lundi 29 septembre.

Une importante installation photovoltaïque verra bientôt le jour sur la station d'épuration d'Oullins-Pierre-Bénite. Votée lors du conseil métropolitain tenu lundi 29 septembre, cette opération s’inscrit dans le programme de solarisation des stations d’épuration de la Métropole de Lyon. L'objectif : développer la production locale d’énergie renouvelable et réduire l’empreinte carbone des équipements publics.

Alors que la station d'épuration nécessite des travaux de réfection de toitures, près de 10 250m2 de toit seront rénovés, permettant d'accueillir 5 000m2 de panneaux solaires. En complément, le parc de stationnement situé au nord de la parcelle sera équipé de 650 m² d’ombrières photovoltaïques.

Le coût total du projet est évalué à 3,3 millions d'euros. La production annuelle du site devrait avoisiner les 1,68 GWh, toitures et ombrières comprises. 100% de cette consommation sera autoconsommée sur site.

