La Maison Sève remporte deux récompenses au salon du chocolat

Le chocolat lyonnais s’illustre au Salon du chocolat de Paris. La Maison Sève décroche deux Tablettes d’Or 2026 et rejoint le cercle très fermé des dix meilleurs chocolatiers du monde.

Le savoir-faire lyonnais brille au salon du chocolat de Paris. La Maison Sève s'est distinguée lors de cette édition 2025 en remportant deux Tablettes d’Or 2026 décernées par le Guide des Croqueurs de Chocolat, la référence mondiale du secteur. Les deux tablettes récompensées sont la tablette Noir Pérou Piura 76 %, "saluée pour la richesse et la finesse de ses arômes (herbes sèches, tabac, fruits frais, épices)" et la tablette lait fourrée à la pâte à tartiner "alliant onctuosité et croustillant".

Autre distinction pour la Maison lyonnaise, celle de "chocolatier incontournable". Avec cette nomination, Sève fait son entrée parmi les 10 meilleurs chocolatiers au monde. A noter que la Maison Sève fait presque figure d'exception à l'échelle nationale. En effet, elle est aujourd’hui l’une des rares chocolateries françaises à fabriquer intégralement son chocolat depuis la fève jusqu’à la tablette, au sein de sa manufacture-musée Musco à Limonest.



