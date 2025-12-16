Le Département du Rhône soutient l’incubateur de santé solidaire de Thizy-les-Bourgs

Pour renforcer l’accès aux soins dans l’Ouest rhodanien, le Département du Rhône apporte un soutien financier à l’Incubateur de Santé Solidaire récemment ouvert à Thizy-les-Bourgs.

Le Département du Rhône confirme son engagement en faveur de l’innovation en santé. Son président, Christophe Guilloteau, s’est rendu mardi 16 décembre à Thizy-les-Bourgs pour officialiser l’aide accordée à l’Incubateur de Santé Solidaire (ISS), ouvert depuis la mi-novembre en cœur de ville. La collectivité accompagnera cette structure à hauteur de 26 000 euros sur deux ans.

Porté par la Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) de l’Ouest rhodanien, l’ISS repose sur un modèle innovant : des médecins volontaires se relaient pour assurer les consultations et le suivi des patients, dans un cadre coordonné. L’objectif est double : maintenir une offre de soins de proximité et favoriser l’installation de jeunes professionnels grâce à un accompagnement et un tutorat adaptés.

Validé par l’Agence régionale de santé et la CPAM, le dispositif s’inscrit dans le plan départemental de santé publique 2023-2026. À terme, l’incubateur a vocation à laisser place à une maison ou un pôle de santé pérenne. Après Genas, Thizy-les-Bourgs devient ainsi le deuxième site soutenu par le Département, dans une stratégie visant à lutter contre la désertification médicale.