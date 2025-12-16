Actualité
Le Département du Rhône soutient l’incubateur de santé solidaire de Thizy-les-Bourgs. (Photo Département du Rhône)

Le Département du Rhône soutient l’incubateur de santé solidaire de Thizy-les-Bourgs

  • par La Rédaction

    • Pour renforcer l’accès aux soins dans l’Ouest rhodanien, le Département du Rhône apporte un soutien financier à l’Incubateur de Santé Solidaire récemment ouvert à Thizy-les-Bourgs.

    Le Département du Rhône confirme son engagement en faveur de l’innovation en santé. Son président, Christophe Guilloteau, s’est rendu mardi 16 décembre à Thizy-les-Bourgs pour officialiser l’aide accordée à l’Incubateur de Santé Solidaire (ISS), ouvert depuis la mi-novembre en cœur de ville. La collectivité accompagnera cette structure à hauteur de 26 000 euros sur deux ans.

    Porté par la Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) de l’Ouest rhodanien, l’ISS repose sur un modèle innovant : des médecins volontaires se relaient pour assurer les consultations et le suivi des patients, dans un cadre coordonné. L’objectif est double : maintenir une offre de soins de proximité et favoriser l’installation de jeunes professionnels grâce à un accompagnement et un tutorat adaptés.

    Validé par l’Agence régionale de santé et la CPAM, le dispositif s’inscrit dans le plan départemental de santé publique 2023-2026. À terme, l’incubateur a vocation à laisser place à une maison ou un pôle de santé pérenne. Après Genas, Thizy-les-Bourgs devient ainsi le deuxième site soutenu par le Département, dans une stratégie visant à lutter contre la désertification médicale.

    à lire également
    Lyon : les urgences dentaires de l'hôpital Edouard Herriot déménagent pendant les fêtes

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : les urgences dentaires de l'hôpital Edouard Herriot déménagent pendant les fêtes 16:44
    "Mélange des genres" : à Lyon, une ministre rencontre des pompiers au local de campagne d'Aulas 16:10
    Lyon : l'hôtellerie-restauration favorable à la circulation 24h/24 des métros le week-end 15:35
    autoroute bison futé A6
    Auvergne-Rhône-Alpes : les trajets domicile-travail génèrent 2,1 millions de tonnes de CO² par an 15:04
    Lyon : Grégory Doucet tiendra son premier meeting le 17 janvier au Sucre 14:14
    d'heure en heure
    Mini World Lyon : la Fête des lumières prolongée en miniature 13:38
    De Mozart à Barbara : programme libre pour Alexandre Tharaud ! 12:59
    voiture police faits-divers
    Décines-Charpieu : un entrepôt de vêtements dévalisé à la voiture-bélier 12:12
    Vélos / Inauguration 1km Voies Lyonnaises
    La Ville à Vélo appelle les candidats aux Municipales et Métropolitaines à poursuivre les Voies Lyonnaises 11:30
    Blocage m6 des agriculteurs
    Mercosur, Dermatose : quelles manifestations des agriculteurs autour de Lyon ? 10:50
    Basilique de Fourvière : la Région réaffirme son soutien pour la rénovation de l'édifice 10:10
    Le Département du Rhône soutient l’incubateur de santé solidaire de Thizy-les-Bourgs 10:07
    Mondial des métiers AURA
    Mondial des métiers à Lyon a accueilli 105 000 visiteurs : une édition record 09:37
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut