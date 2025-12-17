Mions : l'ancien maire Claude Cohen pourrait se présenter face à son successeur en 2026

Ancien maire LR de Mions, Claude Cohen envisage de revenir en politique pour les municipales de 2026, face à Mickaël Paccaud, qu’il avait lui-même propulsé à la tête de la mairie en 2024.

Jean-Paul Bret donne des idées… même à la droite. Nous l'avions évoqué le 28 novembre dernier, l'ancien maire socialiste de Villeurbanne avait annoncé se présenter aux municipales de 2026 face à son successeur qu'il avait lui-même désigné, un certain Cédric Van Styvendael. A Mions, une dynamique similaire semble se dessiner. En effet, l'ancien maire LR Claude Cohen qui avait démissionné de son poste en 2024 songe à se représenter en 2026. Face à lui, il retrouvera… Mickaël Paccaud, conseiller de la majorité régional qu'il avait lui même propulsé à la tête de la mairie de Mions.

L'ancien élu de 79 ans s'est violemment attaqué à son ancien disciple rapporte Le Progrès : "Il est vif ! Mais il n’invente rien : tout ce qu’il met en place aujourd’hui, c’est notre programme de campagne de 2020, auquel il ajoute son regard plus jeune" fustige Claude Cohen. De ce fait, il n'exclu rien pour l'avenir et les Municipales de 2026, se contentant d'un "Joker" en réponse à la question de nos confrères.

Une autre raison pourrait expliquer sa candidature l'année prochaine. En effet, Claude Cohen se sentirait "écarté" par l’actuelle majorité municipale. D'autant plus que les causes de son départ précipité en 2024 restent flou. Il évoque d'abord de l'antisémitisme avant de se rétracter puis de revenir à cette version lors de son interview avant le Progrès.

Si la candidature de Claude Cohen venait à se confirmer dans les semaines qui viennent, la pression pourrait bien s'accentuer sur Mickaël Paccaud qui se soumettra au vote de ses administrés pour la première le 15 mars prochain.