La police recherche des témoins d'un accident mortel survenu mardi soir sur l'A6 près de Lyon.

La police nationale lance un appel à témoins après un accident mortel survenu mardi soir sur l'autoroute A6. Vers 22 h 45, une collision aurait eu lieu entre un camion et une voiture arrêtée sur la bande d'arrêt d'urgence sur l'A6 dans le sens nord-sud à hauteur du panneau kilométrique 440 à Lissieu.

"La CRS autoroutière Rhône-Alpes Auvergne cherche toute personne susceptible d'apporter des éléments à l'enquête afin de déterminer les circonstances de cet accident", indique la police nationale.

Si vous disposez d'informations permettant d'aider les enquêteurs, contactez le PC autoroutier de Genas au 04 72 47 20 60.