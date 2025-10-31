Actualité
Neuf parcours labellisés Handi’Spot ont été inaugurés le 17 juin. @Haut-Bugey Agglomération

À pied ou à vélo, neuf parcours du Haut-Bugey sont labellisés Handi'Spot

  • par evamorvany

    • Depuis le 17 juin, neuf parcours labellisés Handi'Spot sont accessibles à Oyonnax, à Nantua et sur le plateau d'Hauteville.

    Après la station de trail de Sainte-Foy-lès-Lyon et trois de ses parcours, c'est au tour de ceux du Haut-Bugey d'obtenir le label Handi'Spot. Lancé en 2023, ce label a pour but de faciliter l'accès aux sports de nature aux personnes en situation de handicap. 

    Le 17 juin, neuf itinéraires de trail, de marche nordique ou de VTT labellisés ont été inaugurés au Boost Center, le centre de stages et de séjours sportifs du Plateau d'Hauteville. 

    Des sentiers en pleine nature, accessibles à tous

    Pour décrocher cette labellisation, les sentiers "nature" ont été adaptés afin d'être accessibles aux personnes en situation de déficience visuelle, de déficit moteur à la marche, en fauteuil classique ou tout terrain. Les parcours ont d'abord été sélectionnés et cartographiés, puis repérés pour localiser les obstacles, décrire les irrégularités au sol et évaluer leur fréquence. Enfin, les sentiers ont été testés par des sportifs en situation de handicap.

    Les parcours se répartissent sur trois communes de départ – Oyonnax, Nantua et le Plateau d'Hauteville – et en trois disciplines sportives : du trail, de la marche nordique et du VTT-VTTAE.

    Avant de se lancer, les participants peuvent utiliser l'application "On piste" pour évaluer le niveau requis, déterminer si le parcours est praticable en autonomie ou nécessite un accompagnement. Pour les personnes porteuses d'une déficience visuelle, les informations sont données vocalement. 

    L'agglomération du Haut-Bugey est ainsi l'un des premiers territoires d'Auvergne-Rhône-Alpes à s'engager dans cette démarche inclusive. Une initiative d'autant plus nécessaire que dans l'Ain, entre 2019 et 2023, les demandes déposées à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) avaient augmenté de 25 %. Selon l'Observatoire des personnes en situation de handicap (PSH), en 2024, près de 760 000 personnes en Auvergne-Rhône-Alpes déclaraient une limitation fonctionnelle sévère – physique, sensorielle ou cognitive. 

