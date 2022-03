La mairie de Lyon 1er organise une soirée dédiée à la guerre en Ukraine

Lundi 14 mars, une soirée d'échanges est prévue à Lyon autour du thème « Comprendre la guerre en Ukraine : origines et implications ».

Envahie le 24 février par la Russie, l'Ukraine est aujourd'hui en proie à une guerre sur son territoire. Une guerre commencée en réalité il y a 8 ans, en 2014, dans plusieurs territoires de l'est du pays. Une soirée, organisée le 14 mars au soir à la mairie du 1er arrondissement de Lyon, propose de revenir aux origines de ce conflit.

"Au cours de cette soirée de solidarité et de soutien, des exposés sur l’histoire contemporaine de l’Ukraine, la mobilisation de la société, les enjeux politiques autour des langues et les aspects juridiques éclaireront les origines du conflit, son déroulé actuel et ses implications pour la population ukrainienne", détaille la mairie du 1er arrondissement de Lyon.

Conférence, témoignages, échanges, stands associatifs, informations sur les actions de solidarité et de soutien seront notamment au programme. La soirée est ouverte à tous le lundi 14 mars (à partir de 18h30), et gratuite, dans la limite des places disponibles, à la mairie du 1er arrondissement de Lyon, Place Sathonay.

