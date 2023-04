À Lyon, l'univers magique d'Harry Potter s'invite dans un bar

Samedi 15 avril, une soirée sur le thème d'Harry Potter est organisée au Meltdown de Lyon. Au programme : quidditch pong, cours de sorcellerie et potions en tous genres.

Plus de 25 ans après la parution du premier roman, l'univers d'Harry Potter continue d'enchanter petits et grands. Le monde magique imaginé par l'auteure controversée J.K Rowlings se décline de bien des manières : 11 longs-métrages, plusieurs pièces de théâtre, jeux vidéos ou encore une série à venir.

À Lyon, le Meltdown situé dans le 1er arrondissement de Lyon organise une grande soirée sur le thème d'Harry Potter. Ce bar geek vous invite, samedi 15 avril, pour une fête magique à partir de 19 heures. Les apprentis sorciers se verront proposer un "quidditch pong", des cocktails aux allures potions, des cours de sorcellerie et des sucreries présentes dans l'univers. Plus d'informations sur la soirée sur le site du Meldown.

Harry Potter revient en force pour 2023

L'univers du jeune sorcier à lunettes n'a pas dit son dernier mot. Bien qu'il existe depuis 1997, de nouvelles créations arrivent chaque année. En 2023, le jeu vidéo "Hogwarts Legacy" a défrayé la chronique et s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires. Dans ce jeu, on incarne un sorcier dans l'école magique iconique. Les fans ont été servis et ont pu faire le plein d'émerveillement.

En plus de cela, Warner Bros a annoncé une nouvelle qui elle aussi fait déjà parler. Une série retraçant un roman par saison verra le jour sur HBO. La production vient d'être lancée rapporte le magazine américain Variety. Pour l'occasion, un tout nouveau casting sera révélé au public. Une vidéo de quelques secondes avec des visuels est en ligne.

