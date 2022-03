Six jours après le début des affrontements entre Russes et Ukrainiens, de nombreux Lyonnais se demandent comment aider les populations déplacées par le conflit. On vous explique.

Face aux images parfois dures de l'invasion russe en Ukraine depuis près d'une semaine, bon nombre de Français et Lyonnais se demandent comment venir en aide au peuple ukrainien. Selon l'ONU, ils sont déjà plus de 500 000 à avoir quitté l'Ukraine par l'ouest. Pour l'heure, l'aide humanitaire en territoire ukrainien n'est pas encore vraiment d'actualité tant les bombardements sont incessants.

Les collectivités s'engagent pour l'Ukraine

Cependant, en France et à Lyon, les soutiens à l'Ukraine se multiplient. La municipalité de Villeurbanne et le maire de Lyon Grégory Doucet ont dore et déjà annoncé être prêt à accueillir des réfugiés ukrainiens. De leur côté, les arrondissements de Lyon mettent en place depuis mardi 2 mars des points de collectes dans leur mairie. Tout le matériel récolté sera ensuite envoyé en Ukraine.

Face à la multiplication des aides humanitaires à Lyon en faveur du peuple ukrainien, un collectif d'associations, Solidarité Lyon Ukraine, a crée un site internet qui recense tous les moyens de soutenir l'Ukraine depuis la capitale des Gaules. Dons financiers, besoins matériels, dons de temps ou encore accueil et hébergements, la plateforme redirige vers les bons liens et bonnes adresses.

Le site internet de "l'ensemble des associations ukrainienne de Lyon" est à retrouver ici.

Des initiatives à l'échelle nationale

Par ailleurs, la plateforme WeUkraine.fr regroupe également différentes initiatives en France et à Lyon. Camille Cocaud, initiatrice et fondatrice de la plateforme explique offrir "la possibilité pour quiconque en ressent le besoin de venir en aide au peuple ukrainien. Que ce soit le Secours Populaire, Médecins du Monde, le Comité International de la Croix Rouge ou des associations locales, les actions sur le terrain sont nombreuses. L’idée est de les regrouper et de proposer un moyen efficace de s’engager. Ne vous demandez-vous pas : Comment puis-je aider ? Nous faisons en sorte que vous puissiez répondre à ce besoin". Parmi toutes les villes recensées sur la plateforme, on y retrouve notamment Lyon et l'association LyonUkraine.org

Alors que l'invasion russe ne faiblit pas en Ukraine, les aides et les initiatives humanitaires se renforcent à Lyon pour venir en aide au peuple de l'est européen déplacé.

