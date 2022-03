Covid-19 à Lyon : le port du masque toujours obligatoire dans les TCL

L’allègement des restrictions sanitaires ce lundi 14 mars comprend notamment la fin du port du masque obligatoire dans la grande majorité des lieux où il était exigé. Cela ne concerne toutefois pas les transports en commun, comme les TCL à Lyon.

Les Lyonnais retrouvent un sentiment de liberté et quelques plaisirs du quotidien avec la levée du port du masque obligatoire et du pass vaccinal dans les lieux où ils étaient exigés. Depuis ce lundi 14 mars, il est ainsi de nouveau possible de voir le visage d’un collègue sur son lieu de travail ou encore de regarder sourire un camarade de classe.

Il reste néanmoins deux exceptions à cet allègement. Les transports en commun et les établissements de santé, où garder son masque sur le nez et la bouche reste obligatoire jusqu’à nouvel ordre en raison de la "promiscuité" entre les voyageurs. "Lorsque les autres gestes barrières ne peuvent être respectés, comme c’est le cas dans les transports, le masque permet de limiter au plus possible les contaminations", expliquait le 11 février dernier le Conseil de la santé publique.

Le port du masque reste donc obligatoire dans les bus, métros et tramways du réseau TCL, comme le rappel ce lundi l’exploitant des transports en commun lyonnais.