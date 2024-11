Le macaron pistache produit par la chaîne nationale de boulangeries Paul doit être ramené, en raison d’une possible contamination à la salmonelle.

Une série de macarons pistache produits par la chaîne de boulangeries Paul, vendue dans toute la France entre le 11 septembre et le 28 octobre 2024, doit être ramenée dans les points de vente, a informé la marque jeudi 31 octobre. Pour cause, une suspicion de contamination à la salmonelle. Les boulangeries lyonnaises situées dans les gares SNCF de Saint-Exupéry, Part-Dieu et Perrache sont donc concernées par ce rappel national.

Le consommateur, selon la conduite à tenir donnée par "Rappel Conso", est prié de ne plus consommer ces macarons. S'il n'a pas encore été consommé, le macaron pistache doit être ramené dans l'un des points de vente pour obtenir un remboursement.

Les toxi-infections alimentaires causées par les salmonelles se traduisent par des troubles gastro-intestinaux (diarrhée, vomissements) d'apparition brutale. Aussi, elles sont souvent accompagnés de fièvre et de maux de tête qui surviennent généralement 6 à 72 heures après la consommation des produits contaminés.

"Les personnes présentant ces symptômes sont invités à consulter leur médecin en mentionnant la consommation de ce produit. Les personnes présentant ces symptômes sont invités à consulter leur médecin en mentionnant la consommation de ce produit", indique Rappel Conso.

