Mélina Robert-Michon a été désignée porte drapeau de la délégation française pour les JO de Paris 2024. (Photo by Laurent Lairys / Laurent Lairys / DPPI via AFP)

La discobole Mélina Robert-Michon et le nageur Florent Manaudou seront les porte-drapeaux de la délégation française à la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris le 26 juillet.

C'était un choix attendu et qui a finalement été annoncé jeudi par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF). La Lyonnaise Mélina Robert-Michon, vice-championne olympique à Rio en 2016, et Florent Manaudou, quadruple médaillé olympique dont l'or en 2012, ont été choisis après un vote des athlètes sélectionnés pour les JO.

A lire aussi : Mélina Robert-Michon, Estelle Mossely… : la ville de Lyon soutient ses athlètes pour les JO de Paris 2024

Dans un communiqué, le CNOSF a également dévoilé le binôme des porte-drapeaux pour les Jeux paralympiques, qui s'ouvrent le 28 août. Il sera composé de la championne de para-athlètisme Nantenin Keita, 39 ans, médaillée à Pékin-2008 (bronze sur 400 m et argent sur 200 m), Londres-2012 (bronze sur 100 m) et Rio-2016 (l'or du 400 m), et d'Alexis Hanquinquant, 38 ans et médaillé d'or à Tokyo en 2021 en triathlon pour sa première participation à des Jeux paralympiques.

Mélina Robert-Michon, qui fêtera ses 45 ans le 18 juillet, participera à Paris à ses septièmes JO, 24 ans après ses premiers. La lanceuse de disque, qui va honorer sa 70e sélection en équipe de France, est devenue un pilier de l'athlétisme français et s'était imposée comme candidate logique pour porter le drapeau.

"Ce même regard d'enfant"

"J'ai très, très envie de pouvoir porter le drapeau, de pouvoir représenter toute cette équipe de France. Je suis fière de me dire que ce sera peut-être moi", avait-t-elle affirmé récemment à l'AFP.

De Sydney-2000 à Paris-2024, elle a côtoyé plusieurs générations d’athlètes. "Je prépare mes septièmes JO mais il y en a pour qui ce seront les premiers et pourtant, on a tous ce même regard d'enfant sur cet évènement parce que c'est quelque chose de fort", a-t-elle expliqué.

Parmi les 90 athlètes de l'équipe de France olympique d'athlétisme, elle est aussi la seule à avoir déjà foulé la piste du Stade de France en compétition, d'abord lors des Mondiaux de 2003 puis lors de meetings internationaux qui s'y sont longtemps tenus tous les ans.

Agé de 33 ans, Florent Manaudou s’apprête pour sa part à disputer à Paris ses quatrièmes Jeux olympiques.