Lyon : le corps inanimé d'un homme a été retrouvé au niveau du Pont Morand

Ce jeudi 11 juillet, les pompiers ont découvert le corps inanimé d'un homme âgé d'une quarantaine d'années au niveau du Pont Morand, à Lyon.

Selon des informations de nos confrères de Lyon Mag, le corps inanimé d'un homme âgé d'une quarantaine d'années a été retrouvé par les pompiers au niveau du Pont Morand, dans le 6e arrondissement de Lyon ce 11 juillet. Il aurait sauté du pont de Cusset à Villeurbanne, la police s'était rendue sur place mais avait rapidement perdu de vue l'individu après son saut.

Inanimé et en arrêt respiratoire

Ce n'est que deux heures plus tard, aux alentours de 15h30 ce jeudi 11 juillet, que les pompiers ont retrouvé le corps de l'homme, dix kilomètres plus loin, au niveau du Pont Morand, inanimé et en état d'arrêt respiratoire. Pour l'heure, les raisons de ce geste demeurent inconnues.

