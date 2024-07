Un homme qui venait de voler à l'arrachée un portable des mains d'une femme accompagnée de ses enfants a été interpellé ce mardi 9 juillet à Villeurbanne, dans le quartier Grand Clément.

Ce mardi 9 juillet, il est 18h15 environ quand, dans le quartier Grand Clément de Villeurbanne, les policiers sont appelés pour un vol à l'arrachée. Une femme, accompagnée de ses enfants, vient de se faire voler son téléphone en pleine rue avant d'être poussée par le suspect sur la route.

Plusieurs témoins de l'agression viennent alors en aide à la victime et tente de maîtriser le voleur. Ce dernier, pour tenter de s'échapper, lance des cailloux sur les témoins et les menace avec une plus grosse pierre ramassée par terre. Les passants parviennent néanmoins à récupérer le téléphone de la victime et à lui rendre avant que celle-ci ne quitte les lieux précipitamment.

Une OQTF délivrée

Arrivés rapidement sur les lieux, les policiers constate que l'homme à l'origine de l'agression tente de prendre la fuite, poursuivi par plusieurs personnes. Le suspect est finalement interpellé avant d'être placé en garde à vue.

Plusieurs témoins ont déposé plainte contre l'individu qui a tenté de se faire passer pour un mineur, tout en niant les faits. L'homme, âgé en réalité de 19 ans, utilisait une fausse identité et était en situation irrégulière sur le territoire Français. Une obligation de quitter le territoire français (OQTF) lui a été délivrée. Il a été présenté le 11 juillet au parquet de Lyon, en vue d'une comparution immédiate.

