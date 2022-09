Après deux premiers tours remportés avec maîtrise, la numéro 1 Française tentera ce vendredi de se qualifier pour les huitièmes de finale de l’US Open, ce qu’elle n’a jamais réussi à faire en neuf participations.

À 28 ans et alors qu’elle vit l’une des meilleures saisons de sa carrière, Caroline Garcia vise haut lors de cet US Open 2022. Lundi et mercredi elle a fait respecter la logique en s’imposant avec maîtrise contre deux joueuses russes moins bien classées qu’elle, une performance qu’elle devra répéter ce vendredi soir à New York si elle veut se qualifier pour les huitièmes de finale du Grand Chelem américain. Un stade qu’elle n’a jamais atteint lors de ces neuf précédentes participations.

Pour percer son plafond de verre, la Lyonnaise, actuelle numéro 1 Française et 17e mondiale, devra se défaire de Bianca Andreescu. Sur le papier, la 48e mondiale est une joueuse à portée de la Française, néanmoins Caroline Garcia devra se méfier de celle qui a déjà remporté l’US Open. C’était en 2019, lorsqu’elle n’avait que 19 ans, face à la star américaine Serena Williams.