L'agence de prospection commerciale LeadActiv vient d'acquérir Hello7, agence bruxelloise de marketing digital. Une opération qui dessine les contours d'un groupe européen de services digitaux.

LeadActiv change d'échelle. L'agence, dirigée par Pascal Cotte et Thierry Boissier, vient de racheter Hello7, société bruxelloise spécialisée dans le marketing digital. Une opération qui marque une étape importante dans le développement du groupe.

Fondée à Annecy il y a sept ans, LeadActiv accompagne les entreprises souhaitant accélérer leur développement commercial en BtoB. Son cœur de métier repose sur la génération de rendez-vous qualifiés, via des campagnes combinant cold email, ciblage LinkedIn et prospection téléphonique. Avec une équipe de treize personnes, l'agence revendique plus de 700 clients accompagnés en sept ans, parmi lesquels KPMG, IBM encore EDF. Elle a par ailleurs déjà prospecté pour ses clients en Belgique, en Suisse et au Luxembourg. Avant l'opération, la structure affichait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Le pari du référencement dans les IA

De son côté, Hello7 est une agence full-service créée en 2019 à Bruxelles par Maël Doudelet. Elle accompagne une trentaine de clients récurrents sur un modèle d'abonnement annuel. Son offre couvre le référencement (SEO), la publicité en ligne, la gestion de la relation client et l'automation marketing. L'agence s'est notamment positionnée sur un terrain d'avenir : le GEO (Generative Engine Optimization), c'est-à-dire le référencement dans les intelligences artificielles génératives. L'enjeu consiste à faire en sorte que les contenus des clients soient cités dans les réponses des IA conversationnelles. Un savoir-faire stratégique alors que ces outils transforment la manière dont les marques gagnent en visibilité.

La complémentarité entre les deux entités s'annonce ainsi immédiate. LeadActiv génère les premiers contacts commerciaux, tandis qu'Hello7 assure ensuite la conversion et la fidélisation dans la durée. « On ne rachète pas Hello7 pour faire du volume, mais parce que c'est la brique qui nous manquait », explique Pascal Cotte, président de LeadActiv. Il insiste par ailleurs sur la philosophie de l'opération : « C'est une petite sœur, pas une filiale qu'on absorbe. » En pratique, Hello7 conserve son nom, ses bureaux et son équipe. Maël Doudelet reste par ailleurs à bord pour accompagner la transition.

Le nouvel ensemble pèse désormais 3 millions d'euros de chiffre d'affaires et emploie 18 personnes. À travers cette opération, LeadActiv confirme son ambition : bâtir à l'échelle européenne un ensemble d'agences complémentaires, capables de couvrir toute la chaîne commerciale et marketing de leurs clients BtoB.