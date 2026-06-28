Alors que des géants lyonnais comme Decitre ou Gibert traversent des difficultés financières, les libraires indépendants, généralistes ou de niche gardent la tête hors de l’eau.

L’annonce a fait grand bruit. Fin mai, le groupe Le Furet du Nord a demandé son placement en redressement judiciaire. Depuis 2019, il est aussi propriétaire de l’enseigne lyonnaise Decitre. Un séisme dans un écosystème déjà fragile : en 2025, il y a eu moins d’ouvertures de libraires que de fermetures en France. Le groupe Nosoli (600 salariés et 27 librairies) qui détient Le Furet du Nord et Decitre évoque un recul de ses ventes de 15 % pour expliquer ses difficultés. Un mois plus tôt, c’est le groupe lyonnais Gibert qui s’était placé sous la protection du tribunal de commerce. “Depuis quelques semaines et ces annonces, j’ai de nombreux clients qui viennent prendre de nos nouvelles. Nous allons très bien mais nous sommes peut-être un cas à part”, confie Maya Soudan qui tient Le Rameau d’Or dans le 6e, la plus ancienne librairie indépendante de Lyon. Le phénomène semble, pour l’heure, épargner les libraires indépendants lyonnais. Dans les acteurs historiques, seule Raconte-moi la Terre, spécialisée dans le voyage, a fermé ses portes en 2023 à Lyon puis en 2025 à Bron. “Notre chiffre d’affaires est assez stable. Le dernier exercice comptable est même plutôt meilleur que le précédent. Je fais ce métier depuis vingt-cinq ans et on a toujours pronostiqué notre disparition. Notre secteur n’est pas très lucratif, les marges sont serrées et la pratique de la lecture baisse structurellement mais ça tient”, sourit Delphine Sablé, gérante de la librairie Passages en Presqu’île.