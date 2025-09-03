Actualité
Laurent Wauquiez lors de l'inauguration du campus du numérique
Laurent Wauquiez lors de l’inauguration du campus du numérique ©MaxPPP

La gauche incendie la Région après la fermeture d'une formation du Campus du numérique

  • par Loane Carpano

    • Alors que le centre de formation au numérique TUMO est temporairement fermé à Charbonnière-les-Bains, le groupe Socialiste évoque une "fermeture définitive du centre" orchestrée par la Région.

    Ouvert en janvier 2022 sous la volonté de l'ex-président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez, le centre de formation au numérique TUMO basé à Charbonnière-les-Bains a fermé ses portes. Si la direction d'Auvergne-Rhône-Alpes Orientation évoque une fermeture temporaire et affirme qu'une procédure de consultation serait en cours, le groupe Socialiste de la Région dénonce "un paravent" cachant "une volonté de fermeture définitive du centre".

    Une décision choc, alors que la Région semblait soutenir le projet depuis plusieurs années : "La Région Auvergne-Rhône-Alpes annonçait encore en 2024 vouloir amplifier les actions et les programmes pour la saison 2024/2025. La décision de fermeture du centre (...) est un choc pour les salariés, les jeunes et leurs familles", indique le groupe Socialiste dans un communiqué.

    "Une faute sociale et territoriale"

    Contacté et interrogé par les Socialistes, le nouveau directeur Auvergne-Rhône-Alpes Orientation est resté silencieux. Ainsi 35 salariés et 1 500 jeunes restent sans réponses concernant le futur de Tumo, une "faute sociale et territoriale", selon le groupe qui accuse Fabrice Pannekoucke d'user "des mêmes méthodes que son prédécesseur" : "brutalité dans la méthode, indifférence aux besoins des jeunes et coup de ciseaux dans les projets qui font vivre notre territoire."

    Face à la situation, le groupe Socialiste appelle la Région à "revenir sur son choix", évoquant "des métiers de demain" ayant besoin "d'être consolidés" et non "affaiblis."

    Solicitée par la rédaction de Lyon Capitale, la Région n'a pour l'instant pas réagi.

