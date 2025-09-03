Actualité
Xavier Odo

Grigny-sur-Rhône : un nouvel arrêté anti-regroupement en vigueur

  • par Loane Carpano

    • Malgré la récente suspension de son arrêté anti-regroupement, le maire de Grigny-sur-Rhône a décidé de déposer un nouvel arrêté, cette fois-ci modifié.

    Alors que son arrêté avait été suspendu il y a quelques jours par le tribunal administratif de Lyon, le maire de Grigny-sur-Rhône a décidé de ne pas en rester là. Mardi 2 septembre, ce dernier a annoncé un nouvel arrêté municipal interdisant certains rassemblements dans le centre-ville.

    Si le premier arrêté avait été suspendu pour son caractère "disproportionné" de par sa durée et de par sa localisation , le maire Xavier Odo affirme que ce second "intègre les observations du juge administratif".

    En vigueur depuis mardi 2 septembre, l'arrêté s'appliquera jusqu'au 1er octobre dans plusieurs secteurs du centre-ville où des regroupements "à l'origine de nuisance, de violence et de troubles" sont constatés.

    Lire aussi : Sud de Lyon : Grigny deviendra Grigny-sur-Rhône le 1er janvier 2025

