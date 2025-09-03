Les gendarmes mènent une opération de contrôle des Pêcheurs et jet-skis sur la Saône près de Lyon

La gendarmerie du Rhône a mené une opération de contrôles sur la Saône.

Les 23 et 24 août, la brigade fluviale de la gendarmerie du Rhône, les enquêteurs "fraude véhicule", et un agent de Voies navigables de France ont mené une opération de contrôle sur la Saône autour de Lyon, ciblant les plaisanciers, les pêcheurs et les utilisateurs de jet-skis.

Les gendarmes ont contrôlé notamment la consommation d'alcool ou encore la présence du matériel obligatoire à bord des embarcations pour les plaisanciers. Au total, 26 embarcations ont été contrôlées, dont un bateau-école.

Huit infractions pour absence d'équipements de sécurité ont été reléves. Sept rappels à la réglementation pour des pêcheurs et deux verbalisations pour un feu interdit sur un poste de pêche ont été dressés. Enfin, trois personnes ont été verbalisées pour non-respect des règles de navigation.