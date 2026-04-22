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(Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

La France organisera la Coupe du monde de Basket en 2031, Lyon désignée parmi les villes hôtes  

  • par la rédaction
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    • Alors que la France a été désignée pays-hôte de la Coupe du monde masculine de basket en 2031, une première dans son histoire, Lyon fait partie des villes sélectionnées pour accueillir la compétition. 

    La France a été désignée pays-hôte de la Coupe du monde masculine de basket en 2031, une première dans son histoire, a annoncé mercredi la Fédération internationale (Fiba) dans un communiqué.

    La compétition se déroulera à Lille, Lyon et Paris du 29 août au 14 septembre 2031, la phase finale ayant lieu dans la capitale.

    Le Japon a de son côté été choisi pour accueillir le Mondial féminin en 2030, la Fiba soulignant l'importance des deux pays en tant qu'"organisateurs de premier plan d'événements d'envergure internationale", comme les Jeux olympiques de Paris en 2024.

    "Il n'y a jamais eu de Coupe du monde de basket en France. Il y a pas mal de choses qui s'alignent (...) On sort des Jeux olympiques qui ont été euphoriques, la billetterie du basket a représenté 10% de la billetterie des Jeux olympiques, 1,1 million de spectateurs, c'est pharaonique", avait déclaré en octobre 2025 le président de la Fédération française de basket (FFBB), Jean-Pierre Hunckler, qui avait alors évoqué l'intérêt porté à une candidature seule.

    Lire aussi : La Métropole de Lyon est candidate pour accueillir les demi-finales du TOP 14

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